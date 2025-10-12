Überraschung in der 10. Runde der win2day ICE Hockey League: Der HC Innsbruck feiert ein 7:6 nach Overtime bei Olimpija Ljubljana.

Boychuk bringt die "Grünen Drachen" zwar in Führung (7.), Owre gleicht aber schon bald für die Haie aus (10.). Dieses Muster wiederholt sich: Pance schießt Ljubljana in Front (14.), Corbeil gleicht für Innsbruck aus (16.).

Pance bringt seinem zweiten Treffer Ljubljana wieder in Führung (28.), Witting gleicht aus (31.).

Erst in Minute 35 können die Innsbrucker erstmals vorlegen, Coatta erzielt mit dem 3:4 den ersten Führungstreffer der Haie an diesem Abend. Meyer gleicht zwar am Anfang des Schlussdrittels für Ljubljana aus (42./PP), Benker trifft aber nur 23 Sekunden später zum 4:5 zugunsten der Innsbrucker.

Wilde Schlussphase

Inzwischen nehmen die Strafen auf beiden Seiten Überhand, im Powerplay kann Ljubljana durch Boychuk den 5:5-Ausgleich erzielen (53.). Benkers zweiter Treffer für die Innsbrucker zweieinhalb Minuten vor Schluss führt nur scheinbar die Entscheidung herbei, Quince gelingt noch der Ausgleich (59.).

Nach 60 Minuten und einem wilden Schlagabtausch steht es 6:6, in der Overtime schießt Benker die Innsbrucker zum Sieg beim Tabellenführer.

Olimpija Ljubljana bleibt mit 20 Punkten auf Tabellenplatz 1, Innsbruck klettert mit sieben Zählern an den Pioneers vorbei auf Rang elf.

Schwinger Matchwinner für den KAC

Der KAC gewinnt ein hart umkämpftes Spiel gegen die Pustertal Wölfe mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Klagenfurter gehen in der 18. Minute durch Nick Petersen in Führung und kontrollieren zunächst das Spiel. Kurz nach Beginn des zweiten Drittels erhöht Raphael Herburger in der 31. Minute auf 2:0, doch nur wenige Sekunden später verkürzt Matthias Mantinger für die Wölfe auf 1:2.

Im weiteren Verlauf setzt Pustertal alles auf eine Karte und schafft in der 55. Minute durch Cole Bardreau den Ausgleich, sodass die Partie in die Overtime geht.

In der Verlängerung entscheidet schließlich Simeon Schwinger die Partie zugunsten des KAC (63.) und sichert den Kärntnern den vielumjubelnden Extrapunkt.