Die Graz99ers müssen sich Liga-Neuling FTC Budapest in der neunten Runde der win2day ICE Hockey League mit 2:3 nach Overtime beugen.

Die Ungarn erwischen einen Blitzstart, Sofron trifft bereits nach 24 Sekunden zur Führung (1.). Fortan schnürt Graz die Gäste in deren eigenen Drittel ein, kassiert im Mittelabschnitt jedoch das 0:2: Laskawy überwindet Goalie Wieser, der anstelle des angeschlagenen Max Lagace im Tor steht (36.).

Die 99ers setzen jedoch zur Aufholjagd an, Feldner trifft noch vor der zweiten Drittelpause zum 1:2 (39.). Swaney egalisiert in der 43. Spielminute schließlich den Spielstand.

Als Sieger gehen dennoch die ungarischen Gäste vom Eis, Ex-Liga-MVP Shaw sorgt trotz eines Schussverhältnisses von 48:15 zugunsten von Graz für den dritten Saisonsieg der Hauptstädter.

Graz belegt mit 14 Zählern den sechsten Platz, FTC liegt mit neun Punkten an zehnter Stelle.

Pustertal gewinnt Südtiroler Derby

Im Südtiroler Derby - zugleich dem Duell der beiden formstärksten Teams im Moment - zwischen dem HC Pustertal und dem HC Bozen setzen sich die Brunecker mit 5:3 durch.

In einer attraktiven Partie legen die "Foxes" nur zwei Tage nach der bitteren 2:3-Niederlage in der Champions Hockey League gegen ERC Ingolstadt vor: Mantenuto besorgt das 1:0 (15.), McClure baut die Führung noch im ersten Spielabschnitt aus (18.).

Die Antwort der "Wölfe" folgt im zweiten Drittel: Saracino verkürzt in Überzahl auf 1:2 (25./PP), Bardreau stellt in Unterzahl den Ausgleich her (38./SH). Im Schlussdrittel gehen die Bozener neuerlich in Front, Misley trifft im Powerplay (44./PP).

Eigentlich ist Pustertal seit dem Mitteldrittel ständig am Drücker und münzt seine dominante Vorstellung auch in Tore um: Ticar trifft binnen 120 Sekunden zweimal (51., 53./PP), Bowlby macht Bozen weitere 29 Sekunden nach dem 4:3 mit dem fünften Tor den Garaus (53.).

Pustertal stößt den Erzrivalen damit wieder von der Tabellenspitze - Bozen ist nun Zweiter (18 Punkte), die "Wölfe" Vierter (17).

