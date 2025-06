Fix! Das ist der neue Headcoach des HC Innsbruck

Die Haie Innsbruck haben einen neuen Headcoach!

Nach dem überraschenden Abgang von Jordan Smotherman (Hier nachlesen >>>) haben die Verantwortlichen des ICE-Klubs nun einen Nachfolger präsentiert. Ryan Kinasewich wird der neue Headcoach der Haie.

Der 41-jährige Kanadier war in den letzten acht Jahren zunächst als Assistant-Coach und dann als Headcoach bei den Utah Grizzlies in der East Coast Hockey League engagiert. Als Spieler kennt er die win2day ICE Hockey League bestens. Er spielte von 2010 bis 2016 für Zagreb, Salzburg, Graz, Dornbirn und Fehervar.

"Ich war begeistert von den Veränderungen und Plänen in Innsbruck. Der Verein zeigt, dass er den HCI wieder erfolgreich machen will. In Gesprächen mit dem Management war die Leidenschaft für die Mannschaft deutlich spürbar", wird Kinasewich in einer Aussendung zitiert.

