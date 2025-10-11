Die Pioneers Vorarlberg bezwingen zum Abschluss der neunten Runde der win2day ICE Hockey League Fehervar AV19 auswärts mit einem 4:1.

Dabei sorgen die Pioneers von Beginn an für einen offenen Schlagabtausch. Nach zwölf Minuten bejubeln die Feldkircher auch den vermeintlichen Führungstreffer, doch Marlon Tschofen hält seinen Schläger beim Scheibenkontakt über seiner Schulter und der Treffer wird aberkannt.

Nur drei Minuten danach dürfen die Vorarlberger allerdings jubeln. Oskar Maier vollendet eine herrliche Offensivaktion mit einem Soloangriff zum 1:0 (16.). Zudem sorgen die Vorarlberger nach dem ersten Kabinengang für einen Doppelschlag.

Gallant und Adams sorgen für klare Verhältnisse

Lediglich 24 Sekunden benötigt Cole Gallant für den Treffer zur 2:0-Führung (21.). Collin Adams erhöht obendrein aus spitzem rechten Winkel im ersten Powerplay für die Pioneers zum 3:0 (24./PP).

Auch in der Folge verhindern die Vorarlberger im defensiven Verbund die Angriffe der Ungarn und bringen die 3:0-Führung über den Mittelabschnitt.

Die Pioneers präsentieren sich auch im Schlussabschnitt äußerst effizient. Tschofen erzielt mit der ersten Torchance nach der zweiten Pause den Treffer zur klaren 4:0-Führung. Unmittelbar danach schreiben die Heimischen aber dank Darren Archibald erstmals zum 1:4 an (44.). Den Drei-Tore-Vorsprung bringen die Vorarlberger aber souverän über die Zeit.

Damit verlassen die Pioneers mit dem zweiten Saisonsieg das Tabellenende und springen auf den elften Tabellenrang vor (7 Pkt.). Der HC Innsbruck bildet daher nach der Auswärtspleite in Villach mit fünf Zählern nun das Tabellenschlusslicht.

Fehervar bezieht indes die fünfte Saisonpleite und bleibt am neunten Platz (10 Pkt.).

