Black Wings biegen den Meister in der Overtime

Am achten Spieltag der win2day ICE Hockey League schlagen die Black Wings Linz den amtierenden Meister Salzburg mit 3:2 nach Verlängerung und beenden ihre Niederlagenserie nach fünf Spielen.

Die Black Wings treten im Nachbarschaftsduell mit Salzburg nicht wie ein Team aus dem Tabellenkeller auf. Im Gegenteil, sie liefern sich mit dem amtierenden Meister ein intensives Duell auf Augenhöhe.

Erst eine Minute vor der der ersten Pause gehen die „Eisbullen“ in Führung. St. Denis versenkt einen idealen Pass von Matthias Raffl durch den Slot per Onetimer im Tor. Im Mitteldrittel können die Linzer allerdings zurückschlagen. Torjäger Lebler nagelt die Scheibe aus dem Handgelenk ins Kreuzeck (25.). Salzburg erarbeitet sich langsam Vorteile, immer wieder spielen sich die Mozartstädter in Angriffszone fest.

Linzer Erlösung in der Overtime

Das Schlussdrittel bringt schließlich die erstmalige Führung der Linzer. Maver gewinnt das Faceoff und legt auf Roe ab, der mit seinem Schuss die Lücke im Verkehr findet und auf 2:1 stellt (46.). Die "Eisbullen" können das nicht auf sich sitzen lassen und antworten in Person von Nissner mit dem neuerlichen Ausgleich zum 2:2 (50.).

Nach 60 Minuten steht es weiter unentschieden, daher folgt eine Overtime. Weniger als eine Minute trennt das Spiel vom Shootout, als die Black Wings den Sieg fixieren: Lebler nimmt Barron mit, der den Siegtreffer für die Linzer erzielt.

Die Black Wings klettern mit mittlerweile fünf Punkten auf Tabellenplatz elf, Salzburg steht mit 15 Zählern auf dem dritten Tabellenrang.