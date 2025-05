CHL-Auslosung: Das sind die Gegner von Salzburg und dem KAC

Die Auslosung für die kommende Saison der Champions Hockey League ist da!

Drei Vertreter der win2day ICE Hockey League sind für die Regular Season des europäischen Wettbewerbs qualifiziert. ICE-Meister Red Bull Salzburg war Teil des Lostopf B und bekommt jeweils zwei Teams aus den Töpfen A, C und D zugelost.

Zu Hause treffen die "Eisbullen" mit den Eisbären Berlin und den Pinguins Bremerhaven auf zwei deutsche Klubs. Außerdem empfängt man GKS Tychy (POL). Auswärts muss Salzburg zweimal nach Finnland zu Kalpa Kupio und Ilves Tampere. Außerdem trifft man auf die Odenese Bulldogs (DEN).

Zwei Drittel der Gegner gleich

Der KAC bekommt es, wie Salzburg, mit den Eisbären und Tychy zu tun. Außerdem treffen die Klagenfurter auf Sparta Prag (CZE). In der Fremde muss der Vize-Champ ebenfalls bei Kalpa Kuopio und den Bulldogs ran. Zudem spielt man in Schweden gegen Brynas IF.

Die Regular Season der CHL startet am 28. August. Die 16 (von insgesamt 24) besten Teams sind für die Playoffs qualifiziert.

Die Auslosung der ICE-Teams im Überblick:

Salzburg

Heim: Eisbären Berlin, Pinguins Bremerhaven, GKS Tychy,

Auswärts: Kalpa Kuopio, Ilves Tampere, Odense Bulldogs

KAC

Heims: Eisbären Berlin, Sparta Prague, GKS Tychy

Auswärts: Kalpa Kuopio, Brynas IF, Odense Bulldogs,

HC Bozen

Heimspiele: Kometo Brno, ERC Ingolstadt, Mountfield HK

Auswärts: Lulea Hockey, Lukko Rauma, Frolunda Gothenburg

