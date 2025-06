Die 23-jährige Tirolerin hat ein Welt-Tournee vor sich: Gleich vier internationale Großevents zwischen Österreich und China stehen auf dem Plan. Ihr Weg auf acht Rollen führt sie von den Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien in Innsbruck über die Europameisterschaft in Groß-Gerau (GER) und die Weltmeisterschaft in Beidaihe bis zu den World Games in Chengdu (beides CHN) – stets begleitet vom „Need for Speed“.

Inspiriert von ihren Geschwistern schnallt sich die Tirolerin mit zwei Jahren zum ersten Mal die Skates an. Schnell wird aus der Neugier ein fester Bestandteil ihres Lebens: „Als Jüngste schaut man auf die anderen und will mithalten. Daraus ist echte Leidenschaft entstanden – und der Ehrgeiz, mich ständig weiterzuentwickeln.“ Der Reiz des Sports hat seine Wirkung nie verloren, bis heute nicht: „Es ist die Kombination aus Bewegungsgefühl, Körperbeherrschung und Geschwindigkeit. Wenn ich auf Skates unterwegs bin, fühle ich mich einfach frei.“

Lebenstraum World Games

Nach über zwei Jahrzehnten auf Rollen feiert Anna Petutschnigg in diesem Sommer ein besonderes Debüt: Erstmals wird die Wörglerin bei den World Games starten, den „Olympischen Spielen der nicht-olympischen Sportarten“ im chinesischen Chengdu. Die Bedeutung des Events? Für Petutschnigg immens: „Für Österreich bei den World Games am Start zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Es motiviert mich enorm.“ Der Weg dorthin war alles andere als einfach. „Ich musste mich bei jedem Rennen beweisen. Beim letzten entscheidenden Run wusste ich genau, wen ich schlagen muss. Es war ein echter Gänsehautmoment, als wir die Bestätigung erhielten.“

Begleitet wird sie in Chengdu von ihrer Schwester Nadja, die zugleich auch als Cheftrainerin und wichtige Vertrauensperson fungiert. Petutschnigg: „Ich will bei den World Games einen Spitzenplatz holen und Österreich bestmöglich repräsentieren. Natürlich sind auch EM und WM wichtige Termine – aber der Fokus liegt voll auf diesem Saisonhighlight.“

Finals-Heimspiel auf der schnellsten Bahn der Welt

Bevor sie sich zu den internationalen Events und dann auf die große Reise nach China begibt, wartet die sportliche Generalprobe vor der eigenen Haustür. Bei den bereits fünften Sport Austria Finals misst sich Petutschnigg auf der Bahn, die sie wie ihre eigene Westentasche kennt, mit der nationalen Konkurrenz. Die 250 Meter lange Speedskating-Strecke in Wörgl ist auch bekannt als die schnellste Bahn der Welt. Der Ort könnte passender nicht sein – schließlich ist Wörgl nicht nur ihre Heimat, sondern auch der Verein SC Latella Wörgl seit jeher ihr sportliches Zuhause.

„Ich will auf dem obersten Treppchen stehen. Wettkämpfe zu Hause haben ihren eigenen Reiz. Ich kenne jede Kurve, jede Passage, in der man entscheidende Zehntelsekunden rausholen kann.“ Dass die Finals für sie ein besonderer Fixpunkt im Kalender sind, hat auch mit der Veranstaltung selbst zu tun: „Ich erinnere mich noch genau, als uns das Konzept der Sport Austria Finals erstmals vorgestellt wurde – ich war sofort begeistert. Eine Multisportveranstaltung in Innsbruck – das ist einfach lässig.“

Speziallack und Spitzenleistungen

Die Voraussetzungen für hochklassige Rennen sind in Wörgl jedenfalls gegeben: Mehr als 100 Athlet:innen aus dem In- und Ausland werden erwartet – und mit ihnen Bestzeiten. Nicht zuletzt wegen der schnellen Bahn, die im Jahr 2023 mit einem speziellen Kunstharz-Speziallack überarbeitet wurde und seither weltweit Maßstäbe setzt.

SC Latella Wörgl-Präsident und Event-Organisator Robert Petutschnigg, der Papa von Anna Petutschnigg, erklärt: „Die Bahn wurde 2023 saniert und ist seither nicht nur schneller, sondern auch sicherer. Durch die Länge von 250 Metern können hohe Geschwindigkeiten gehalten werden – das hat sich beim Europacup im Vorjahr gezeigt, als gleich zwei Weltrekorde gebrochen wurden.“

Für die Sport Austria Finals-Fans gilt in diesem Fall: anschnallen und ganz im Stil von „Need for Speed“ Weltklasse-Speedskating erste Reihe fußfrei genießen.