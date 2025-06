Wenn die Sport Austria Finals 2025 powered by Österreichische Lotterien die österreichische Sportnation nach Innsbruck und Tirol holen, beginnt das Spektakel nicht leise – sondern laut, leuchtend und lebensfroh. Schon am Mittwochabend (18. Juni) verwandelt sich der Vorplatz des Tiroler Landestheaters in eine Open-Air-Arena mit Festival-Flair.

Popstar Rian, mehrfacher Amadeus-Award-Gewinner, bringt mit Songs wie „Verwandtschaftstreffen“ die Menge zum Mitsingen – und direkt danach steigt die legendäre Ö3-Disco unter freiem Himmel. Ein mitreißender Start in vier Tage voller Emotion, Bewegung und sportlicher Höhepunkte.

Österreichs Sport-Elite hautnah erleben – kostenlos!

Denn von Donnerstag bis Sonntag wird Innsbruck sowie das Umland zum Zentrum des heimischen Spitzensports. Über 6.500 Athlet:innen kämpfen in 37 Sportarten um Staatsmeistertitel – von A wie Aerobic bis W wie Wakeboard. Insgesamt stehen rund 250 Medaillenentscheidungen am Programm. Und das Beste daran: Alle Bewerbe sind kostenlos zugänglich. Egal, ob Indoor oder Outdoor, Randsportart oder Publikumsmagnet – jede:r ist eingeladen, Österreichs Sport-Elite hautnah zu erleben.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl blickt bereits voller Enthusiasmus auf die fünfte Ausgabe der Sport Austria Finals, die als oberstes Ziel haben, kleinen Sportarten eine große Bühne zu geben und möglichst viele Menschen mit Sport in seiner ganzen Vielfalt in Berührung zu bringen.

"Die Sport Austria Finals sind weit mehr als die rund 250 Medaillen-Entscheidungen in 37 Sportarten. Sie sind ein Fest des Sports, das die Menschen zusammenbringt und begeistert.

Mit unserem vielfältigen Rahmenprogramm wollen wir diesen Spirit noch stärker in die Stadt tragen und allen Besucher:innen ein unvergessliches Erlebnis bieten. Die Eröffnungsfeier mit Rian und der Ö3-Disco wird ein fulminanter Start und die Decathlon-Mitmachtage laden alle dazu ein, selbst aktiv zu werden. Wir freuen uns riesig auf vier Tage voller Leidenschaft, Bewegung und vor allem ganz viel Sport.“

Riesige Bewegungszone für Groß & Klein

Wer nicht nur zusehen, sondern selbst aktiv werden will, sollte sich den Freitag und Samstag (20. & 21. Juni) vormerken: Bei den Decathlon-Mitmachtagen wird das Gelände rund um das Landestheater zur Bewegungszone für Groß & Klein. Ob Mini-Tischtennis, Ninja-Parkour, Spikeball, eine 40 Meter lange Hindernisbahn oder Klettern mit echten Profis – hier kann man sich durch das Sportangebot der Zukunft testen.

ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION sorgen mit vielen spannenden Stationen für Action, Spaß und neue Lieblingssportarten. Einfach vorbeikommen, mitmachen – und vielleicht sogar Preise abstauben.

Was die Sport Austria Finals so besonders macht, ist nicht nur die sportliche Vielfalt, sondern auch das Miteinander – quer durch alle Generationen, Leistungsniveaus und Regionen. Ob im Herzen von Innsbruck oder auf Sportstätten in der Umgebung: Von der Innenstadt bis zu den Bergen ist ganz Tirol im Sportfieber.

Eintritt frei, Begeisterung garantiert!