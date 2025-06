Der Finals-Countdown läuft

Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien stehen kurz bevor! Vom 18. bis 22. Juni wird Innsbruck – nach der erfolgreichen Premiere – bereits zum zweiten Mal zur Bühne für Österreichs größte Multi-Sportveranstaltung. Der stimmungsvolle Kick-off im Haus des Sports liegt zwar bereits einige Wochen zurück, doch der Fokus auf das sportliche Großereignis wächst mit jedem Tag.

"Die Sport Austria Finals sind seit nunmehr fünf Jahren die wichtigste und größte Plattform für all die ‚stillen Held:innen‘ des österreichischen Sports. Wir bieten all jenen Athlet:innen die verdiente Bühne, die genauso hart trainieren, wie ihre Kolleg:innen aus den populären Sportarten, aber eben nicht im Fokus der täglichen Berichterstattung stehen“, betont Sport-Austria-Präsident Hans Niessl.

Auch abseits des sportlichen Wettbewerbs setzen die Finals wichtige Impulse – für die Gesellschaft und den Nachwuchs.

„Das Event ist nicht nur ein wichtiger Impuls für 37 Sportarten, sondern vor allem für die Gesellschaft. Mit den Sport Austria Finals motivieren wir vor allem Jugendliche, Sport zu betreiben, sich mehr zu bewegen und etwas für die Gesundheit zu tun.“ Gleichzeitig mahnt Niessl mit Blick auf geplante Budgetmaßnahmen: „Wir dürfen nie vergessen: Sport bringt mehr als er kostet. Wer in den Sport investiert, investiert in die Gesellschaft. Nach der Budgetkonsolidierung muss für den Sport ein Comeback-Paket kommen.“

Starke Partner, neue Sportarten, mehr Sichtbarkeit

Ein starker Partner seit vielen Jahren sind die Österreichischen Lotterien. Für Generaldirektor Erwin van Lambaart ist das Engagement selbstverständlich: „Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien ermöglichen es, junge Talente und neue, alternative Sportarten, ins Rampenlicht zu rücken. Die Sportler:innen und ihre Disziplinen haben es verdient, diese große Bühne zu bekommen.“ Und weiter: „Gerade in komplexen, herausfordernden Zeiten ist Sport das verbindende Element. Deshalb unterstützen wir die Sport Austria Finals gerne – und deshalb sind wir auch im nächsten Jahr dabei.“

Erstmals mit dabei ist 2025 auch OMNi-BiOTiC® mit der Sportmarke OMNi-POWER® und einem klaren Ziel: den Athlet:innen mit Power von innen zur Seite zu stehen. „Wir wissen nach über 30 Jahren in der Mikrobiomforschung genau, was ein gesunder Körper braucht, um Höchstleistungen zu erbringen. Unsere Mission ist es, mit innovativen Produkten zur Leistungsfähigkeit und besseren Regeneration beizutragen – im Training wie im Wettkampf“, erklärt Philippe Karlik, Leiter des OMNi-POWER®-Teams.

Neue Sportarten, App, Eröffnungsshow

Auch organisatorisch gibt es zahlreiche Neuerungen: Mit der neuen Sport-Austria-Finals-App sind Athlet:innen, Betreuer:innen und Fans bestens informiert – von Akkreditierung über Wettkampfzeiten bis hin zu Fahrscheinen. Beim großen Opening am 18. Juni sorgt Amadeus-Award-Gewinner RIAN für musikalische Highlights.

Erstmals dabei: Flag Football und Drachenfliegen. Ergänzt durch innovative Formate wie den Decathlon-Mitmachtag und eine verstärkte digitale Berichterstattung wird die Sichtbarkeit der Finals 2025 auf ein neues Level gehoben.

Athlet:innen bereit für den großen Auftritt

Die Begeisterung der Aktiven ist groß – so auch bei Softballerin Stefanie Spörl: „Die Softball-Landschaft in Österreich ist nicht so groß, bei den Finals treffen wir einmal im Jahr alle zusammen und treten dabei nicht nur in den sportlichen Wettstreit, sondern vor allem auch in den Austausch.“ Für ihr Team, die Stockerau Racoons, ist das Ziel klar: der erste Sieg auf Tiroler Boden.

Dominik Horvath, Schachgroßmeister aus dem Burgenland, verfolgt ambitionierte Ziele: „Ich will in diesem Jahr alle drei nationalen Titel gewinnen!“ Zudem will er in die Top-100 der Weltrangliste vorstoßen. „Die Ziele sind ambitioniert, aber sie motivieren mich, Tag für Tag noch mehr zu trainieren.“

Im Flow befindet sich derzeit Disc-Golfer Stanislaus Amann: „Ich vertraue stark auf meine Routinen, das Setup, die Form und der Fitnesszustand passen. So kann es weitergehen.“ In Seefeld greift er nach dem nächsten Titel – bei hoffentlich besserem Wetter als 2024.

Auch Sarah Fischer, Österreichs beste Gewichtheberin, steht in den Startlöchern: „Für Gewichtheben sind die Finals extrem wichtig, weil das Interesse für unsere Sportart größer ist. Es fühlt sich nach Olympischen Spielen an.“

Matthias Zatschkowitsch, Vize-Europameister im Sportkegeln, freut sich auf das Finals-Comeback seiner Disziplin: „Wir sind stolz und dankbar, dass wir Sportkegeln nach der WM-bedingten Pause im Vorjahr, nun wieder bei den Sport Austria Finals präsentieren können.“