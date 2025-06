Wintersport im Sommer? Klingt schräg, funktioniert aber großartig – vor allem, wenn Skeleton- und Bob-Athlet:innen mitten in der Innsbrucker Innenstadt mit voller Wucht aus den Startblöcken schießen.

Am Samstag, den 21. Juni 2025, heißt es bei den Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien: Bühne frei für Anschubkraft, Spikes, Schweiß – und eine ordentliche Portion Show.

Dort, wo normalerweise Tourist:innen schlendern und Kaffeehäuser gefüllt sind, verwandelt sich der Landestheatervorplatz in eine Sport-Arena. Asphalt statt Eis, Publikum zum Greifen nah. Um 13:00 Uhr startet der Skeleton-Bewerb, um 15:00 Uhr die Bob-Konkurrenz – und mittendrin: Österreichs beste Athlet:innen, die zeigen, dass ihr Sport mehr kann, als "nur" im Winter zu glänzen.

Treichl vor Comeback

Bob-Pilot Markus Treichl war monatelang zum Zuschauen verdammt. Beim Heim-Weltcup in Innsbruck-Igls im vergangenen Jänner hat sich der Tiroler eine Meniskusverletzung zugezogen – jetzt steht er erstmals wieder am Start. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zurück zu alter Stärke.

Und das mitten in der Stadt, direkt vor dem Tiroler Landestheater. Symbolischer könnte das Comeback kaum sein. "Ich bin ein bisschen später ins Training eingestiegen, aber ich bin mit dem Verlauf sehr zufrieden. Ich freue mich, dass neben den intensiven Einheiten jetzt wieder etwas Wettkampffeeling aufkommt", erzählt der 31-Jährige.

"Aber im Kraftraum läuft es schon richtig gut. Beim Laufen ist das Knie noch nicht ganz so beweglich, aber es wird besser – Woche für Woche."

Seinen ersten Start nimmt er locker: "Ich habe jetzt erst einmal probiert, richtig anzuschieben – das geht eigentlich ganz gut. Ich freue mich auf meine Starts, werde aber am Anfang sicherlich nicht übertreiben."

Locker heißt bei Treichl: ernsthaft, aber klug. Der Weg zurück hat begonnen – und der Asphalt von Innsbruck wird zur ersten Station eines neuen Kapitels – mit Blick auf die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo 2026.

"Ich gebe auf jeden Fall Vollgas!"

Auch Lea Haslwanter ist mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison – und das spürt sie auch. Zwei Trainings am Tag, erste Anschubkurse, Muskelkater als Dauerzustand.

Und trotzdem? Die Vorfreude auf den Bewerb bei Österreichs größtem Multi-Sportevent ist riesig. "Ich bin gerade voll im Training, es ist sehr intensiv“, verrät Haslwanter. „Aber ich freu mich voll auf den Bewerb und die vielen Zuschauenden – ich gebe auf jeden Fall mein Bestes! Für unseren Sport ist es eine super Bühne."

2024 hat sie den Titel geholt. Heuer nimmt sie es gelassener: "Wenn’s wieder klappt, super – wenn nicht, auch okay. Es geht um eine Standortbestimmung. Der intensive Trainingsblock geht an die Substanz, aber ist die Grundlage für einen erfolgreichen Winter." Klingt ehrlich. Und genau deshalb sympathisch. Denn man merkt: Hier steht keine Show-Athletin, sondern eine, die den mit Leidenschaft Sport betreibt – auch wenn’s gerade an die Substanz geht.

Skeleton-Europacupgesamtsiegerin Julia Erlacher ergänzt: "Und gerade bei so einem Event mit vielen anderen Sportarten können wir zeigen, wie vielseitig und spannend unser Sport ist. Es geht nicht nur ums Können, sondern auch ums Dürfen!"

Anschieben wie die Profis

Wenn am Samstag die Athlet:innen des Österreichischen Bob- und Skeletonverbandes ihre Skeletons und Bobs auf dem Landestheatervorplatz mit viel Tempo anschieben, dann ist das weit mehr als ein Schaulaufen.

Es ist eine Einladung für alle Sportbegeisterten: Kommt näher. Probiert’s aus. Stellt Fragen. Staunt. Wer will, kann beim Publikums-Anschieben im Rahmen der Decathlon-Mitmachtage – am Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr – selbst spüren, wie viel Wucht, Timing und Technik in diesen explosiven Starts stecken.