Bei den Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien, die von 18. bis 22. Juni in Innsbruck und Tirol ausgetragen werden, ist auch das Rahmenprogramm ein echtes Highlight.

Los geht’s bereits am Mittwoch mit der großen Eröffnung am Platz vor dem Tiroler Landestheater.

Ein unvergessliches Highlight für viele der 6.500 Teilnehmer:innen und Tausende Fans, wenn sich die XXL-Bühne von Österreichs größter Multisportveranstaltung erstmals in eine riesige Partyzone verwandelt.

Amadeus-Abräumer Rian sorgt mit seinen Songs für die musikalischen Vibes und hat, wenn die heimische Sport-Familie zusammenkommt, natürlich auch seinen Hit „Verwandtschaftstreffen“ im Gepäck.

Und wer danach noch nicht genug hat, kann sich auf die legendäre Ö3-Disco freuen, die den Abend gebührend ausklingen lässt. Tanzen unter freiem Himmel und gemeinsam den Auftakt zu vier Tagen voller Sport, Action und Emotionen feiern. Besser geht’s nicht?

Sportarten ausprobieren

Doch! Denn die Sport Austria Finals sind nicht nur zum Zuschauen da – sie laden auch zum Mitmachen ein. Am Freitag und Samstag dreht sich bei den Decathlon-Mitmachtagen rund um den Landestheatervorplatz alles um sportliche Aktivitäten zum Ausprobieren.

Egal ob jung oder alt, Anfänger oder Profi – hier findet von 11:00 bis 17:00 Uhr jeder seine Herausforderung. Oder sogar eine neue Sportart. Es ist die perfekte Gelegenheit, die eigenen Skills zu testen, Spaß an der Bewegung und unvergessliche Sport-Momente zu erleben.

Das Angebot der drei Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion umfasst Mini-Tischtennis, Ninja-Parkour, Spikeball oder den Gladiator, eine mehr als 40 Meter lange, aufblasbare Hindernisbahn mit sieben Stationen. Der Bob- und Skeletonverband kürt auf der Anschubbahn nicht nur seine Staatsmeister:innen, es werden auch neue Talente gesucht und hoffentlich wie schon im Vorjahr auch gefunden.

Für alle die hoch hinaus wollen, gibt es eine Kletterwand und – Spoiler! – sicher auch den einen oder anderen Kletter-Star, der bei den Decathlon-Mitmachtagen vorbeischaut und mit Tipps und Tricks unterstützt.

Außerdem mit dabei: Boccia, Curling, Schach, Darts, Minigolf oder Rollstuhl-Tennis. Decathlon bringt zahlreiche Sport-Goodies aus seinem Sortiment für mehr als 70 Sportarten von A wie American Football bis W wie Wintersport zum Ausprobieren mit nach Innsbruck. Außerdem haben alle Besucher:innen die Chance, sportliche Preise zu gewinnen.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl blickt bereits voller Enthusiasmus auf die fünfte Ausgabe der Sport Austria Finals, die als oberstes Ziel haben, kleinen Sportarten eine große Bühne zu geben und möglichst viele Menschen mit Sport in seiner ganzen Vielfalt in Berührung zu bringen.

„Die Sport Austria Finals sind weit mehr als die rund 250 Medaillen-Entscheidungen in 38 Sportarten. Sie sind ein Fest des Sports, das die Menschen zusammenbringt und begeistert. Mit unserem vielfältigen Rahmenprogramm wollen wir diesen Spirit noch stärker in die Stadt tragen und allen Besucher:innen ein unvergessliches Erlebnis bieten. Die Eröffnungsfeier mit Rian und der Ö3-Disco wird ein fulminanter Start und die Decathlon-Mitmachtage laden alle dazu ein, selbst aktiv zu werden. Wir freuen uns riesig auf vier Tage voller Leidenschaft, Bewegung und vor allem ganz viel Sport.“

Finals für die Hosentasche

Um bei diesem umfassenden Programm nicht den Überblick zu verlieren, hat Sport Austria für die 2025er-Edition eine eigene Finals-App gelauncht. Die ist der persönliche Guide für das Sport-Spektakel in Innsbruck und Tirol. Mit dem kompletten Finals-Programm, allen Highlights, den neuesten News, allen multimedialen Inhalten und einer Schnitzeljagd, die sich rund um die verschiedenen Finals-Sportstätten dreht. Jetzt gleich im App- oder Android-Store runterladen.

„Mit dem Launch unserer App heben wir den Service für unsere Teilnehmer:innen, die Verbände, unsere gesamte Organisation und natürlich die Besucher:innen auf ein neues Level. Sie ist ein Service-Upgrade und das Must-have für die Hosen- oder Handtasche, dass die Finals noch zugänglicher, spannender und interaktiver macht. Es freut uns, dass wir bereits nach wenigen Tagen so viele Downloads haben“, erklärt Sport Austria-Geschäftsführer Gerd Bischofter.

Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien finden 2025 zum bereits fünften Mal statt, zum zweiten Mal in Innsbruck und Tirol. An vier Wettkampftagen küren 6.500 Athlet:innen in 37 Sportarten ihre Besten, die mit den Staatsmeisterschaftsmedaillen und also der höchsten nationalen Sport-Auszeichnung geehrt werden. Der Eintritt zu allen Bewerben ist frei, die Sieger:innenehrungen finden täglich ab 17 Uhr auf der Finals-Bühne vor dem Landestheater statt.

Alle Infos: www.sportaustriafinals.at