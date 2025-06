So fulminant werden die Sport Austria Finals 2025

Die Sport Austria Finals 2025 powered by Österreichische Lotterien bringen von 18. bis 22. Juni nicht nur die heimische Sport-Elite nach Innsbruck und Tirol – sie machen die Stadt auch zur größten Multisport-Bühne des Landes. Und das Spektakel beginnt bereits vor dem ersten Wettkampf.

Pop trifft Sport: Die Eröffnung am Mittwochabend

Bereits am Mittwoch, 18. Juni, wird’s laut, bunt und mitreißend. Auf dem Vorplatz des Tiroler Landestheaters steigt die große Eröffnungsfeier – inklusive Live-Act von Amadeus-Award-Gewinner Rian, der mit Songs wie „Verwandtschaftstreffen“ für Festival-Flair sorgt.

Direkt im Anschluss heizt die legendäre Ö3-Disco unter freiem Himmel weiter ein. Für viele Teilnehmende und Besucher:innen ist das nicht nur der Startschuss in vier Tage Sport, sondern auch ein Highlight an sich.

Sport zum Zuschauen – und Mitmachen

Neben packenden Wettkämpfen wird bei den Sport Austria Finals auch das Rahmenprogramm großgeschrieben. Besonders sportlich geht’s bei den Decathlon-Mitmachtagen am Freitag und Samstag (20. und 21. Juni) zu: Der Bereich rund ums Landestheater verwandelt sich in eine interaktive Bewegungszone – mit Mini-Tischtennis, einem 40 Meter langen Ninja-Parcours, Kletterwand, Schach, Darts und vielem mehr.

Auch der Bob- und Skeletonverband ist dabei und sucht auf seiner Anschubbahn nach den Talenten von morgen. Und Decathlon bringt gleich ein ganzes Paket an Sportarten zum Ausprobieren mit – von A wie American Football bis W wie Wintersport.

Egal ob Kind, Elternteil, Profi oder Gelegenheitssportler: Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht – ganz nach dem Motto der Finals: Sport erleben, nicht nur sehen.

Die App als dein persönlicher Event-Kompass

Wer bei all den Sportarten, Locations und Events den Überblick behalten will, lädt sich am besten die neue Finals-App auf sein Smartphone. Sie ist mehr als nur ein Zeitplan – sie wird zum digitalen Begleiter der gesamten Veranstaltung:

✔️ Alle Bewerbe im Überblick

✔️ Routenplaner zu den Austragungsorten

✔️ Livestreams direkt in der App

✔️ Specials & exklusive Inhalte

✔️ Und das Highlight: Eine interaktive Schnitzeljagd durch Innsbruck, bei der coole Preise warten.

Kostenlos im App Store & Google Play erhältlich – und garantiert ein Upgrade für alle, die das Maximum aus ihrem Finals-Erlebnis holen wollen.

Vier Tage Spitzensport. Null Eintritt.

An den vier Wettkampftagen geben mehr als 6.500 Athlet:innen in 37 Sportarten alles, um sich den Staatsmeistertitel zu sichern. Die Finals sind dabei öffentlich zugänglich und komplett kostenlos – eine Einladung an alle, die Sport hautnah miterleben wollen.

Tipp: Täglich um 17 Uhr finden die Sieger:innen-Ehrungen auf der großen Finals-Bühne vor dem Tiroler Landestheater statt – feierlich, emotional und absolut sehenswert.