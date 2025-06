Ringen mit Vision: "Kämpfen liegt uns im Blut“

Hier spricht jemand, der für seine Sportart in all ihren Facetten brennt.

Als Sportdirektor des Österreichischen Ringsportverbands kämpft der Tiroler Benedikt Ernst für seine Athlet:innen, Medaillen, Strukturen und Aufmerksamkeit – trotz knapper Budgets und offener Fragen zur Zukunft. Zwischen Bronzeglanz und Gegenwind bleibt er ein unermüdlicher Antreiber für einen Sport, der mehr ist als Kraft: Technik, Disziplin – und echtes Herzblut.

Die Europameisterschaft in Bratislava (SVK) brachte dem österreichischen Ringsport im April einen wichtigen Lichtblick. Martina Kuenz griff im Freistil nach einer Medaille – und hielt sie am Ende trotz aller Widrigkeiten fest in der Hand. Für Ernst ein Moment, der weit über das Sportliche hinausgeht.

„Wenn man weiß, durch was sie gegangen ist – Verletzungen, Krankheiten, eine verkorkste Vorbereitung –, dann hat diese Bronzemedaille fast goldenen Glanz. 2018 gab es für Kuenz die erste Medaille, was seither passiert ist, kann sich sehen lassen“, so Ernst, der Kuenz seit 15 Jahren begleitet. Für ihn ist klar: Diese Leistung steht sinnbildlich für den unbändigen Willen, den es im Ringsport braucht.

Zwischen Sparzwang und Aufbruchsstimmung

Doch so groß die Freude über sportliche Erfolge auch ist – Ernst bleibt Realist. Der Ringsport in Österreich steht sportpolitisch unter Druck.

„Einsparungen sind aktuell unser ständiger Begleiter. Wir haben Strukturen aufgebaut, kämpfen um Professionalität, und gleichzeitig weiß keiner, wie die Förderlandschaft in Zukunft aussehen wird.“ Eine Herausforderung, die den Verband beschäftigt – aber nicht lähmt. Im Gegenteil: Gemeinsam wird weiter akribisch an der Zukunft des Ringsports gearbeitet, auch wenn der Weg manchmal steinig ist.

Generation Umbruch: Von Paris nach L.A.

Nach den verpassten Olympia-Qualifikationen für Paris 2024 richtet sich der Blick vorsichtig Richtung Los Angeles 2028. Doch Ernst weiß, dass gerade bei seinen arrivierten Athlet:innen Zeit ein kritischer Faktor ist.

„Wir denken von Großereignis zu Großereignis. Gerade bei Athleten über 30 muss man individuell planen – zwischen sportlichen Zielen und privaten Lebenssituationen.“ Während Routiniers wie Martina Kuenz, Johannes Ludescher oder Daniel Gastl genau diesem Credo folgen, ist das Thema Nachwuchs ein großes.

„Ringen im Breitensport ist bei den Männern durch unterschiedliche Angebote wie eine Liga im Herbst oder Landesmeisterschaften möglich. Das gibt’s für Frauen in Österreich nicht. Ein Mädchen-Mannschaftsvergleichsturnier wurde 2024 erstmalig ins Leben gerufen. Allerdings ist klar, wer sich für den Ringsport entscheidet, muss Entbehrungen hinnehmen. Wer ist dafür noch bereit in unserer Gesellschaft?“

Doch es gibt Hoffnung: In den Altersklassen U17 und U20 gibt es einige interessante Athlet:innen, die diesen harten Weg eingeschlagen haben und schon tolle Teilerfolge erzielen konnten. Ob sie den Sprung in die internationale Spitze schaffen werden, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

Freistil im Aufwind – dank Mut und Vision

Ein Bereich, den Ernst aktuell positiv wahrnimmt, ist die Stilart Freistil. Anfang der 2000er-Jahre wurde Österreich vom griechisch-römischen Stil dominiert, erlebt der Freistil-Ringkampf nun eine Renaissance.

„Viele Vereine haben sich vor Jahren Expertise aus dem Ausland geholt. Auf der internationalen Ringer-Landkarte boomt Freistil und Amerika gilt hier als Vorreiter. In den letzten Jahren sehen wir das Ergebnis sowohl im männlichen als auch im weiblichen Ringkampf“, erklärt der ÖRSV-Sportdirektor.

Die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien, bei denen heuer erstmals die Freistil-Athlet:innen ihre Bühne bekommen, versprechen daher ein stark besetztes Teilnehmer:innenfeld – mit mehr Aktiven als im Vorjahr. „Die Stimmung war schon 2024 großartig, heuer wird’s noch besser“, ist sich Ernst sicher.

Anzengruber im Ringfieber

Wer selbst einmal auf der Matte stand – so wie Innsbruck-Bürgermeister Johannes Anzengruber früher – weiß: Auf der Matte gibt es keine Ausreden. Da zählt jede Sekunde, jeder Griff, jede Entscheidung. Und genau diese Mischung aus physischer Präsenz und mentaler Stärke macht Ringen so einzigartig. „Man fiebert mit. Man spürt den Druck – und will am liebsten selbst nochmal loslegen“, sagt Anzengruber mit einem Schmunzeln.

Dass die Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien erneut in Tirol stattfinden, zeigt: Der Multisport-Gedanke funktioniert – und wird gelebt. Disziplinen, die sonst nebeneinander existieren, rücken zusammen. Und mittendrin: Österreichs Ringer:innen.

Und es ist nach der Finals-Premiere 2024 mehr als eine „normale“ Rückkehr. Es ist ein Statement: Ringen gehört auf die große Bühne – mitten ins Herz der Sportstadt Innsbruck.

Für die Athlet:innen, die mit jeder Bewegung zeigen, dass dieser Sport mehr ist als reine Kraft. Es geht um Technik, um Strategie – und um das, was Anzengruber als das Fundament des Ringsports beschreibt: „Körperbeherrschung, Disziplin – aber vor allem Selbstbeherrschung!“

Blick nach vorne – trotz Gegenwind

Ob Fördergelder, Olympia-Träume oder Nachwuchsarbeit – Benedikt Ernst bleibt trotz aller Herausforderungen der Optimist, den der österreichische Ringsport braucht.

„Wir wissen, dass der Weg nicht einfach ist. Aber genau das macht unseren Sport aus. Kämpfen liegt uns im Blut – auf und neben der Matte.“