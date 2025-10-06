Suche
    Friend of Red Bull Tickets inkl. Courtside Seats

    Ersteigere im Rahmen der Charity-Auktion dieses exklusive Red Bull Package für 2 Personen für das Tennishighlight des Jahres – Red Bull BassLine.

    Friend of Red Bull Tickets inkl. Courtside Seats Foto: © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
    Textquelle: © Österreichische Sporthilfe

    Erlebe Tennis in einer noch nie dagewesenen Atmosphäre! Red Bull BassLine, das innovative Turnierformat, kombiniert Spitzentennis mit heißen Beats und einer atemberaubenden Show. Biete jetzt mit und sichere dir diese unvergessliche Experience in der Wiener Stadthalle!

    Foto: © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

    Das Package im Detail

    • Spitzentennis im Tiebreakformat mit sechs Topspielern, kombiniert mit heißen Beats
    • Zwei exklusive Courtside Seats direkt am Center Court
    • Zugang zur Red Bull Energy Station
    • Gästeliste zur offiziellen Afterparty 
    • Red Bull Sideacts wie Tennisfreestyler Stefan Bojic und vieles mehr
    • Termin: 17. Oktober 2025
    • Ort: Wiener Stadthalle
    • Eigene Anreise
    • Ohne Übernachtung
    Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

