Friend of Red Bull Tickets inkl. Courtside Seats

Erlebe Tennis in einer noch nie dagewesenen Atmosphäre! Red Bull BassLine, das innovative Turnierformat, kombiniert Spitzentennis mit heißen Beats und einer atemberaubenden Show. Biete jetzt mit und sichere dir diese unvergessliche Experience in der Wiener Stadthalle!

Das Package im Detail

Spitzentennis im Tiebreakformat mit sechs Topspielern, kombiniert mit heißen Beats

Zwei exklusive Courtside Seats direkt am Center Court

Zugang zur Red Bull Energy Station

Gästeliste zur offiziellen Afterparty

Red Bull Sideacts wie Tennisfreestyler Stefan Bojic und vieles mehr

Termin: 17. Oktober 2025

Ort: Wiener Stadthalle

Eigene Anreise

Ohne Übernachtung

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!