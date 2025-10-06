Friend of Red Bull Tickets inkl. Courtside Seats

Erlebe Tennis in einer noch nie dagewesenen Atmosphäre! Red Bull BassLine, das innovative Turnierformat, kombiniert Spitzentennis mit heißen Beats und einer atemberaubenden Show. Biete jetzt mit und sichere dir diese unvergessliche Experience in der Wiener Stadthalle!
Das Package im Detail
- Spitzentennis im Tiebreakformat mit sechs Topspielern, kombiniert mit heißen Beats
- Zwei exklusive Courtside Seats direkt am Center Court
- Zugang zur Red Bull Energy Station
- Gästeliste zur offiziellen Afterparty
- Red Bull Sideacts wie Tennisfreestyler Stefan Bojic und vieles mehr
- Termin: 17. Oktober 2025
- Ort: Wiener Stadthalle
- Eigene Anreise
- Ohne Übernachtung
