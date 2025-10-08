Suche
    Exklusives VIP-Ski-Erlebnis beim Slalom in Kitzbühel

    Erlebe den Slalom in Kitzbühel mit 2 exklusiven Tickets inklusive Zugang zum KITZ-RACE-Club und Sitzplätzen auf der Tribüne.

    Exklusives VIP-Ski-Erlebnis beim Slalom in Kitzbühel Foto: © GEPA
    Erlebe den Nervenkitzel des legendären Slaloms in Kitzbühel hautnah mit 2 exklusiven Tickets inklusive Zugang zum renommierten KITZ-RACE Club und der Tribüne! Verfolge das Rennen am bekannten Ganslernhang von erstklassigen Sitzplätzen auf der Tribüne. Tauche ein in die exklusive VIP-Atmosphäre des KITZ-RACE Clubs direkt am Zielgelände mit erstklassigem Catering in stilvollem Ambiente. Dieses einmalige Erlebnis bietet nicht nur Spannung und sportliche Höchstleistungen, sondern auch erstklassigen Komfort und die beste Sicht auf Slalom-Stars wie Kristoffersen, Noël und viele mehr. Lass dir diese einmalige Chance nicht entgehen und sei Teil eines der aufregendsten Skievents der Welt!
    Biete jetzt auf ein Wintersport-Highlight: Tickets für den Slalom beim Hahnenkammrennen.

    • Zwei Tickets für den Slalom in Kitzbühel
    • Termin: Sonntag, 25.01.2025
    • erstklassige Sitzplätze auf der Tribüne
    • Zugang zum exklusiven KITZ-RACE-Club inkl. Catering
    • Eigene Anreise
    • Ohne Übernachtung

