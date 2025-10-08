Exklusives VIP-Ski-Erlebnis beim Slalom in Kitzbühel

Erlebe den Nervenkitzel des legendären Slaloms in Kitzbühel hautnah mit 2 exklusiven Tickets inklusive Zugang zum renommierten KITZ-RACE Club und der Tribüne! Verfolge das Rennen am bekannten Ganslernhang von erstklassigen Sitzplätzen auf der Tribüne. Tauche ein in die exklusive VIP-Atmosphäre des KITZ-RACE Clubs direkt am Zielgelände mit erstklassigem Catering in stilvollem Ambiente. Dieses einmalige Erlebnis bietet nicht nur Spannung und sportliche Höchstleistungen, sondern auch erstklassigen Komfort und die beste Sicht auf Slalom -Stars wie Kristoffersen, Noël und viele mehr. Lass dir diese einmalige Chance nicht entgehen und sei Teil eines der aufregendsten Skievents der Welt!

Biete jetzt auf ein Wintersport-Highlight: Tickets für den Slalom beim Hahnenkammrennen.

Zwei Tickets für den Slalom in Kitzbühel

Termin: Sonntag, 25.01.2025

erstklassige Sitzplätze auf der Tribüne

Zugang zum exklusiven KITZ-RACE-Club inkl. Catering

Eigene Anreise

Ohne Übernachtung

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!