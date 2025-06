Quincy Diggs bei 3x3-WM erstmals für Österreich im Einsatz

Der eingebürgerte US-Amerikaner und frühere Bundesliga-MVP stand lange in den Startlöchern für Österreich. Doch FIBA-Regularien verhinderten noch im Olympia-Qualifikationsprozess einen Einsatz für das 3x3-Nationalteam. Aber jetzt ist der Weg frei!

„Es fühlt sich an wie ein frischer Start – und es tut einfach gut, das Land endlich vertreten zu dürfen. Ich habe mir das immer in meiner Karriere gewünscht – jetzt ist dieser Traum auch im 3x3 wahr geworden.“ Quincy Diggs

Endlich spielberechtigt

Nun ist es so weit: Quincy Diggs gibt bei der am Montag beginnenden Weltmeisterschaft in Ulaanbaatar (Mongolei) sein Debüt im rot-weiß-roten 3x3-Nationalteam. Der explosive Scoring-Guard, von seinen Fans liebevoll „Black Panther“ genannt, bringt nicht nur eine beachtliche Erfolgsbilanz im klassischen 5-gegen-5 mit – darunter Titel in Österreich, starke Jahre in Deutschland und Einsätze im Nationalteam –, sondern auch jede Menge 3x3-Erfahrung mit. Als ehemalige Nummer 1 der Welt im Halbfeld-Format hat er das Potenzial, für Österreich zum Game-Changer zu werden.

„Es fühlt sich an wie ein frischer Start – und es tut einfach gut, das Land endlich vertreten zu dürfen. Ich habe mir das immer in meiner Karriere gewünscht – jetzt ist dieser Traum auch im 3x3 wahr geworden“, sagt Diggs.

Starke Gruppe, große Bühne

Österreichs Herren treffen in Pool C auf Kanada, Frankreich, China und Puerto Rico – allesamt hochkarätige Gegner und Titelanwärter. Es wartet also ein intensives Programm auf das Team von Head Coach Predrag Miletic.

Diggs, mittlerweile 35 Jahre alt, zählt laut FIBA-Ranking immer noch zu den Top-30 der Welt. Seine Leistungen bei Team Vienna – etwa unlängst beim World-Tour-Heimturnier am Wiener Heumarkt – zeugen von seiner Führungsrolle.

„Die Stimmung in Wien war unglaublich. Leider haben wir es wegen ein paar unnötiger Fehler nicht bis ganz zum Schluss geschafft – das hat uns das Weiterkommen gekostet. Aber jetzt liegt der volle Fokus auf der Weltmeisterschaft“, kommentierte Diggs das knappe Ausscheiden im Viertelfinale gegen die Niederlande.

Hohe Erwartungen, klare Ziele

Spätestens seit dem EM-Titel im Vorjahr sind die Ansprüche im österreichischen 3x3-Basketball gestiegen. Das Ziel ist nicht mehr nur Teilnahme an Großevents, sondern: gewinnen.

Dennoch gibt sich Coach Miletic vor dem Auftakt bescheiden: „Wir wollen auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen. Danach ist alles möglich, wenn wir diszipliniert sind und zusammenhalten.“

Auch Diggs betont den Teamgedanken: „Mein Hauptziel ist natürlich zu gewinnen – aber noch wichtiger ist es mir, meinen Mitspielern zu helfen, den Moment zu genießen und Selbstvertrauen zu tanken. Jeder im Team hat seine Rolle, und wenn wir es schaffen, die einzelnen Puzzlestücke richtig zusammenzusetzen und die Gruppenphase zu überstehen, ist alles möglich.“

Das Turnier im Überblick

Österreichs Damen (Gruppe B):

Montag, 24. Juni:

vs. Kanada – 11:35 Uhr

vs. Frankreich – 13:25 Uhr

Mittwoch, 26. Juni:

vs. Ungarn – 08:55 Uhr

vs. Lettland – 11:35 Uhr

Österreichs Herren (Gruppe C):

Dienstag, 25. Juni:

vs. Kanada – 08:55 Uhr

vs. Frankreich – 11:35 Uhr

Donnerstag, 27. Juni:

vs. Puerto Rico – 08:55 Uhr

vs. China – 11:35 Uhr

Die Gruppensieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Zweit- und Drittplatzierten bestreiten ein „Play-in“-Duell um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Die K.o.-Spiele starten am Freitag, die Medaillen werden am Sonntag vergeben.

ORF Sport+ berichtet ausführlich, zudem sind alle Spiele im Livestream auf dem YouTube-Kanal der FIBA zu sehen.