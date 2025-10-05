Suche
    Anisimova bricht ihren Final-Fluch

    Die US-Amerikaner darf sich endlich mal wieder als Turniersiegerin feiern lassen.

    Die US-Amerikanerin Amanda Anisimova hat nach drei verlorenen Finalspielen die China Open in Peking gewonnen.

    Im Endspiel behielt sie gegen die aufstrebende Tschechin Linda Noskova in drei Sätzen mit 6:0,2:6,6:2 die Oberhand.

    Im Februar hatte Amanda Anisimova in Katar erstmals in ihrer Karriere ein WTA-1000-Turnier gewonnen. Seither hatte sie jedoch in drei Finali, darunter in Wimbledon und bei den US Open, das Nachsehen.

    Mit ihrem Erfolg beim mit knapp neun Millionen Dollar dotierten Turnier in Peking stellte Anisimova auch als vierte Spielerin die Qualifikation für die WTA Finals sicher. Zudem sind die Grand-Slam-Siegerinnen Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Coco Gauff qualifiziert Die 20-jährige Noskova rückt erstmals in ihrer Karriere in die Top 20 vor.

    Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

    Vorschau
    Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
    Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

    Slideshow starten

    15 Bilder

