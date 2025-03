Österreichs aktuell beste Tennis-Frau Sinja Kraus hat zwei Wochen nach dem ITF-Titel in Macon nun auch in Szekesfehervar den Siegespokal geholt.

Die 22-Jährige gewinnt am Sonntag im Finale des ITF-W75-Sandplatzevents in Ungarn gegen die Lokalmatadorin Amarissa Toth mit 2:6, 7:5, 6:3.

Kraus verbessert sich damit in der Weltrangliste in etwa auf Position 163, vor drei Wochen lag sie noch an 224. Stelle.

Die größten Bad Boys der Tennis-Geschichte