Amstetten-Starterfeld mit Tagger und Paris-Halbfinalistin

Im Vorjahr durfte sich das österreichische Tennis über ein zusätzliches internationales Turnier freuen. Das Ladies Open Amstetten powered by Sportland Niederösterreicher feierte seine Premiere.

In der kommenden Woche steigt bereits die zweite Auflage des W75-Turniers (3.–10. August 2025).

Mit Julia Grabher, Sinja Kraus und Lilli Tagger gehen die derzeit wahrscheinlich bekanntesten ÖTV-Frauen an den Start. Grabher und Tagger werden aufgrund ihrer starken Saison 2025 gesetzt sein. Kraus kommt sogar mit ihrem Career High von Rang 146 nach Amstetten.

Paris-Halbfinalistin krönt Top-Starterfeld

Doch auch das internationale Starterfeld ist stark: Die prominenteste Teilnehmerin ist Tamara Zidansek. Die 27-jährige Slowenin stand im Jahr 2021 im Halbfinale der French Open, wo sie unter anderem die damalige Top‑10-Spielerin Bianca Andreescu und die aktuelle Nummer 10 der Welt, Paula Badosa, besiegte – ein historischer Meilenstein für den slowenischen Tennissport.

Zidansek – einst Nummer 22 der Welt – präsentiert sich nach längeren Verletzungsproblemen aktuell wieder in Topform: Nach ihrem Turniersieg in Bukarest (ITF W75, ohne Satzverlust) erreichte sie das Halbfinale beim WTA 125 in Rom und scheiterte im Viertelfinale von Palermo erst an Grabher.

Die Rechtshänderin mit beidhändiger Rückhand steht für aggressives Grundlinienspiel auf Sand, ihrem erklärten Lieblingsbelag.

Mit insgesamt 22 Einzeltiteln und elf Doppeltiteln, je vier davon auf der WTA-Tour, matcht sie sich mit Doppelspezialistin Katarina Srebotnik um den Status der "erfolgreichsten slowenischen Tennisspielerin der Geschichte".

Neben Zidansek sind mit Sara Bejlek (CZE), Darja Semenistaja (LAT), Tamara Korpatsch (GER), Panna Udvardy (HUN) und Patricia Maria Țig (ROU) gleich mehrere Spielerinnen mit WTA-Turniersiegen am Start.

Trotz der starken Besetzung in Amstetten trauen die ÖTV-Verantwortlichen den österreichischen Spielerinnen viel zu.

Jürgen Melzer: "Perfekte Bühne"

ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer blickt sehr optimistisch in Richtung Amstetten: "Das Turnier ist eine perfekte Bühne für unsere Spielerinnen, um sich den heimischen Tennisfans zu zeigen. Sie werden definitiv ein Wörtchen um den Turniersieg mitreden."

Ins gleiche Horn stößt Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska: "Es ist erfreulich, dass wir mit Julia und Sinja zwei gesetzte Spielerinnen haben. Beide haben die Form, dass sie das Turnier auch gewinnen können. Und die jüngeren Spielerinnen bekommen die einmalige Chance, mittels Wildcards ins Rampenlicht zu rücken."

Das sieht auch NÖTV-Präsidentin Petra Schwarz so: "Es ist wichtig für das gesamte österreichische Damentennis, dass wir ein Turnier auf diesem Niveau in Niederösterreich durchführen können. Die jungen Spielerinnen bekommen so die Chance, sich mit international renommierten Gegnerinnen zu messen. Nur so können sie sich sportlich weiterentwickeln."

Wild Cards für Tagger und Perelygina

Drei ÖTV-Spielerinnen sind dank Wild Cards im Hauptbewerb mit dabei: Die erste Freikarte geht an die 17-jährige French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen, Lilli Tagger. Zudem dürfen sich die 19-jährige Wienerin Ekaterina Perelygina und die fünf Jahre ältere Salzburgerin Arabella Koller über einen fixen Platz im Hauptbewerb freuen.

Perelygina gab 2025 ihr Debüt im Billie Jean King Cup und gilt neben Tagger als heißeste Zukunftsaktie Österreichs.

Koller hat sich seit Ende 2023 um über 400 Plätze im WTA-Ranking verbessert und steht aktuell auf Rang 548 – ihr bisheriges Karrierehoch. Vor knapp einem Jahr gewann die Salzburgerin beim W15 in Monastir ihren ersten internationalen ITF-Titel, 2025 folgte der erste Einsatz im Billie-Jean-King-Cup-Team des ÖTV.

"Ich freue mich sehr über den Startplatz im Hauptfeld. Es ist auch eine Bestätigung, dass ich im letzten Jahr gute Leistungen gebracht habe – und eine tolle Chance, das Niveau bei einem großen Turnier kennenzulernen", so Koller.

Tagger erstmals als Paris-Siegerin in Österreich

Besonders im Mittelpunkt wird freilich Tagger stehen, die seit ihrem Triumph in Roland Garros auch einer breiten Masse bekannt ist.

Maruska sieht im Start in Amstetten einen nächsten Entwicklungsschritt: "Für sie wird das mit Sicherheit eine spannende Erfahrung. Da ihr Trainingsmittelpunkt seit Jahren in Italien liegt, hat sie noch sehr wenig in Österreich gespielt. Seit ihrem French-Open-Titel steht sie plötzlich stark im Fokus von Tennisfans und Medien."

Nach dem WTA-500-Turnier in Linz gehört das W75 in Amstetten gemeinsam mit dem gleichrangigen Event in Wien im Tennisclub La Ville in der ersten September-Woche zu den höchstdotierten Frauen-Tennis-Turnieren in Österreich. 60.000 US-Dollar Preisgeld werden in Niederösterreich ausgeschüttet.

Tribüne für 600 Fans

Veranstalter Thomas Dappers ist guter Dinge: "Wir haben uns letztes Jahr bemüht, ein Turnier auf die Beine zu stellen, das nicht nur World-Tour-Niveau hat, sondern alle Vorgaben übertrifft. Das ist uns mit viel Einsatz auch gelungen – die positiven Rückmeldungen der International Tennis Federation und besonders der Spielerinnen bestätigen das."

Für 2025 sind einige Neuerungen im Rahmenprogramm geplant. Die Anlage des UTC Amstetten wurde erneut in ein wahres Schmuckkästchen verwandelt – mit einer Tribüne für 600 Fans, elektronischen Displays am Center Court und einem Branding, das der ITF World Tour würdig ist.