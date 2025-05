Ende der kommenden Woche geht Lilli Tagger wohl als eine mögliche Titelkandidatin in den Junioren-Bewerb der French Open.

Bei ihrer Generalprobe in Mailand schlägt sich die 17-jährige Lienzerin in diesen Tagen jedenfalls schon ganz ausgezeichnet. Am Donnerstag fertigt sie im Achtelfinale die Deutsche Sonja Zhenikhova mit 6:1, 6:2 ab.

Die gleichaltrige Zhenikhova ist immerhin die Nummer 37 im Junioren-ITF-Ranking und damit sogar vor Tagger zu finden. Die Osttirolerin war zwar schon einmal Nummer 17 der Welt, liegt mittlerweile aber nur mehr auf Position 60, weil sie ihre Hauptaugenmerk immer mehr auf die WTA-Tour legt.

Coach Francesca Schiavone will mit Tagger voraussichtlich nach Wimbledon komplett zu den Erwachsenen wechseln.

Nähere Details zu diesem Thema könnt ihr hier im großen Lilli-Tagger-Porträt lesen>>>