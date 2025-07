Topgesetzter Bublik in Kitzbühel im Halbfinale

Das Halbfinale beim Tennis-Turnier von Kitzbühel ist komplett. Die beiden Franzosen Arthur Rinderknech und Arthur Cazaux beendeten am Donnerstag jeweils Läufe von deutschen Qualifikanten.

Am Abend zogen nach einer Regenpause in der Gamsstadt der als Nummer eins gesetzte Kasache Alexander Bublik und der Niederländer Botic van de Zandschulp in die Vorschlussrunde des ATP-250-Turniers ein.

Den Fokus musste vor allem Gstaad-Sieger Bublik behalten. Das kasachische Duell mit Alexander Schwetschenko wurde wegen Regens beim Stand von 6:4,3:1 für längere Zeit unterbrochen. Erst nach 20 Uhr setzte sich der Favorit, der zuletzt erstmals auf Sand einen Titel geholt hatte, im zweiten Satz 6:2 durch.

Sein Halbfinalgegner heißt Van de Zandschulp. Der Bezwinger von Filip Misolic besiegte im letzten Viertelfinale Thiago Seyboth Wild aus Brasilien 7:6(2),6:2.

Aus für "Österreicher-Schreck"

Rinderknech bog zunächst, einen Tag nach seinem 30. Geburtstag, Yannick Hanfmann 6:4,3:6,6:1. Danach war der 22-jährige Cazaux für den "Österreicher-Schreck" Jan-Lennard Struff zu stark und gewann 6:3,6:4. Der 35-jährige Deutsche hatte mit Nico Hipfl und Jurij Rodionov in der Quali sowie Sebastian Ofner drei Österreicher en suite eliminiert.

Für beide Franzosen geht es um den ersten Tour-Titel überhaupt. Rinderknech steht zum zweiten Mal nach 2021 im Semifinale des größten Sandplatz-Turniers in Österreich.

Cazaux erreichte zum zweiten Mal hintereinander nach Gstaad ein Halbfinale und durfte bei den Generali Open in Kitzbühel nur mit einem "special exempt", also einer Ausnahmeregelung wegen des Erfolgs in der Woche davor, antreten.

Drei Österreicher im Doppel-Halbfinale

Nach dem ÖTV-Duo Neil Oberleitner/Joel Schwärzler hat es am Donnerstag auch der zweifache Kitz-Doppel-Sieger Lucas Miedler mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral ins Halbfinale geschafft.

Die als Nummer zwei gesetzten Gstaad-Sieger besiegten als Favoriten die Deutschen Jakob Schnaitter/Mark Wallner 6:4,6:4. Zum Duell mit Oberleitner/Schwärzler kann es erst im Finale kommen.