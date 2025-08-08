Suche
    Midon, Lautaro MID
    Rodionov, Jurij ROD
    Endstand
    0:2
    6:7 , 1:6
    Rodionov zieht beim Challenger von Bonn ins Halbfinale ein

    Nach umkämpftem ersten Satz und einigen vergebenen Chancen marschiert Rodionov glatt ins Halbfinale. Es ist sein erstes Challenger-Halbfinale seit März.

    Rodionov zieht beim Challenger von Bonn ins Halbfinale ein Foto: © GEPA
    Jurij Rodionov steht beim Sandplatz-Challenger in Bonn im Halbfinale. Der 26-Jährige besiegt den Argentinier Lautaro Midon (ATP-274) mit 7:6(2) und 6:1. 

    Dabei misslingt Rodionov der Beginn des Matches, als er ein frühes Break kassiert. Er kommt aber sofort zurück und legt wieder vor.

    Dann lässt Rodionov zwei Satzbälle ungenützt, das Tiebreak muss die Entscheidung bringen. In diesem lässt der Niederösterreicher seinem Gegner nur zwei Punkte und holt sich nach einer Stunde Satz eins. 

    Der zweite Durchgang verläuft deutlich einseitiger, der Niederösterreicher gibt nach einem frühen Break nur noch ein Game ab. Rodionov überzeugt mit 26 Gewinnschlägen, die Bilanz Winner gegen unerzwungene Fehler ist ausgeglichen. 

    Im Kampf um einen Platz im Endspiel könnte es zu einem Österreicher-Duell kommen. Joel Schwärzler müsste dazu Vilus Gaubas aus Litauen besiegen (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker>>>). 

