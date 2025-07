Neumayer verpasst Erfolgserlebnis vor Kitzbühel

Lukas Neumayer scheitert beim Challenger in San Marino im Viertelfinale am Slowaken Lukas Klein. Der Salzburger entscheidet den ersten Satz im Tiebreak für sich.

Im zweiten Satz verliert der Salzburger beim Stand von 4:4 sein Aufschlaggame. Gleich danach hat er die Chance auf das Rebreak, kann diese aber nicht nutzen und der Slowake stellt auf 1:1 in Sätzen.

Davon kann sich der 23-Jährige nicht mehr erholen und unterliegt auch im dritten Durchgang mit 4:6.

Für ihn geht es in der kommenden Woche beim 250er-Turnier in Kitzbühel weiter, wo er mit einer Wildcard am Start ist.

