Misolic kann nach Final-Einzug Nummer 1 werden

Filip Misolic hat sich am Freitag für das Finale des ATP-Challenger-100-Turniers in Posen qualifiziert.

Der 23-jährige Steirer, der zuletzt als Qualifikant die dritte French-Open-Runde erreicht hatte, hat seine tolle Form nach Polen mitgenommen.

Er besiegte den topgesetzten Chilenen Cristian Garin (ATP-116.) nach 85 Minuten 6:3,6:4 und spielt am Samstag gegen den als Nummer drei gereihten Tschechen Dalibor Svrcina um seinen vierten Challenger-Titel.

Misolic kann Ofner überholen

Misolic hatte vor seinem Lauf in Paris, wo er u.a. in der zweiten Runde den Kanadier Denis Shapovalov in fünf Sätzen ausgeschaltet hatte und dann erst an Novak Djokovic scheiterte, in Prag seinen bis dato dritten Challenger-Titel geholt. Misolic verbessert sich damit nun in die Top 130 und liegt im Live-Ranking nur noch drei Positionen hinter seiner bisher besten Platzierung (126.).

Sollte er in Polen die 100 Punkte für den Sieger holen, dann verbessert er sich nicht nur um weitere rund 20 Plätze, sondern würde er kurz vor Wimbledon vorerst auch Sebastian Ofner als bestplatzierten Österreicher im ATP-Ranking ablösen.