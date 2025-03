Jurij Rodionov, in der Vorwoche beim Thionville-Challenger erst im Halbfinale gescheitert, zieht am Mittwoch beim Challenger-Turnier in Cherbourg La Manche ins Achtelfinale.

Der an sechs gesetzte Niederösterreicher feiert einen 6:2, 6:3-Auftaktsieg über den Schweizer Jakub Paul (ATP 101).

Rodionov bekommt es nun mit dem französischen Wild-Card-Spieler Loann Massard (ATP 409) zu tun.

Novak auf Kreta schon im Viertelfinale

Bereits im Viertelfinale steht Dennis Novak beim Challenger-Turnier in Hersonissos auf Kreta.

Der Niederösterreicher eliminiert den an vier gereihten Südkoreaner Tung-Lin Wu (ATP 227) mit 7:5, 6:4 und kann damit auch das zweite Duell auf der Tour mit dem Asiaten für sich entscheiden.

Novak trifft nun auf den Deutschen Christoph Negritu (ATP 320). Das bislang einzige Aufeinandertreffen gewann Novak vor acht Jahren bei einem Future-Turnier in Österreich.