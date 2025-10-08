31 Jahre, 20 verschiedene Titelträger.

In den vergangen 31 Jahren gab es bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres durchaus Abwechslung. Natürlich gewannen Skifahrer (teils mehrfach) die Auszeichnung, auch Fußballer wurden geehrt. Von Tennis- über Eishockey- und Tischtennisspielern, Schwimmern und Radsportlern waren aber auch schon einige dabei, die auf den TV-Bildschirmen sonst nicht die ganz große Präsenz genießen.

Welche Sportler in den vergangenen 31 Jahren für ihre außergewöhnlichen Leistungen geehrt wurden, gibt es in der Diashow zu sehen: