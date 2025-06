Einst lange belächelt, jetzt mit breiter Brust!

San Marino - die Nummer 210 der FIFA-Weltrangliste - empfängt heute Abend Österreich (20:45 Uhr im LIVE-Ticker).

Alles andere als drei Punkte wären für Rot-Weiß-Rot eine herbe Enttäuschung.

San Marino hat in den letzten Monaten deutlich an Selbstvertrauen zugelegt – mit dem Gruppensieg in der Nations League D und einem respektablen 0:1 gegen Bosnien als jüngstem Achtungserfolg.

In Episode 6 von LAOLA1 Daily sprechen Patrick und Maximilian über den Underdog, klären die aktuellen Personalfragen beim ÖFB – und gratulieren einem Ex-ÖFB-Stürmer zum 38. Geburtstag.

Hier ansehen:

LAOLA1 Daily als Podcast anhören:

