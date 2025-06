Chancen über Chancen – doch wer trifft endlich?

In der zweiten Episode von LAOLA1 Daily sprechen Patrick Gstettner und HEUTE-Redakteur Erich Elsigan über das große Offensivthema beim ÖFB-Team.

Dazu gibt’s aktuelle Eindrücke aus dem Teamcamp in Seefeld – inklusive Kader-Update und einem Ausblick auf das wichtige Heimspiel gegen Rumänien.

Auch das Frauen-Nationalteam steht im Fokus: Am Dienstagabend (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) trifft Österreich in der Generali Arena auf Deutschland. Nach sechs sieglosen Duellen gegen den Nachbarn will das Team von Alexander Schriebl endlich den Prestige-Erfolg.

Zum Abschluss lässt das Duo das Geburtstagskind des Tages hochleben.

