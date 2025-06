Der Countdown läuft.

Vom 18. bis 22. Juni steigt in Innsbruck und Umgebung die fünfte Auflage der Sport Austria Finals.

Bei freiem Eintritt haben sich die Veranstalter mächtig ins Zeug gelegt und ein interaktives Rahmenprogramm für Besucher geschaffen.

In Episode 11 von LAOLA1 Daily sprechen Patrick und Johannes über die Bedeutung dieses einzigartigen Events.

Außerdem richtet das Duo den Blick nach Nyon: Am Mittwoch um 12 Uhr stehen die Auslosungen der Champions-League- und Conference-League-Qualifikation an. Dann erfahren Salzburg, Rapid und die Wiener Austria, gegen wen es in Europa geht.

