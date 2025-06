In der Nacht von Samstag auf Sonntag startet die neu formierte Klub-WM in den USA – mit dem FC Red Bull Salzburg, der bereits am Freitag ins Basecamp nach New Jersey aufbricht.

Doch was unterscheidet das neue Millionen-Projekt vom alten Mini-Turnier? In Episode acht von LAOLA1 Daily erklären Patrick und Christian, wie das neue FIFA-Format funktioniert – und warum es nicht allen schmeckt.

Eines ist sicher: Die FIFA will mal wieder hoch hinaus – größer, teurer, weltweiter. Aber braucht die Fußballwelt wirklich noch ein Mega-Turnier?

Zusätzlich blicken die beiden in die Slowakei zur U21-EM.

Hier ansehen:

LAOLA1 Daily als Podcast anhören:

Klub-WM 2025: In diesen 12 Stadien in den USA wird gespielt