Ein unvergesslicher Abend für den Kampfsport in Ankara

Am 24. Mai 2025 wurde das Gazi Mustafa Atatürk Sportcenter in Ankara zum Zentrum der türkischen Kampfsportwelt.

Die Vendetta Fight Night 46 brachte 28 spektakuläre Kämpfe auf die Bühne – 25 MMA-Fights und 3 MMA-Strike-Kämpfe – vor ausverkauftem Haus.

Schnellster Knockout der Welt

Ein historischer Moment ereignete sich gleich zu Beginn des Abends: Mahsun Sehzade schrieb Geschichte, als er den Usbeken Daryosh Sanjar mit einem perfekten Drehkick in nur 2,36 Sekunden ausknockte – es war die erste Aktion des Kampfes.

Damit stellte der türkische Kämpfer einen neuen Weltrekord für den schnellsten KO auf.

Ilknur „Golden Girl“ Kurt überzeugt mit K.o.-Sieg

Ein weiteres Highlight des Abends war der mit Spannung erwartete MMA-Frauenkampf in der Gewichtsklasse bis 61 kg: Ilknur „Golden Girl“ Kurt traf auf Ülkü „The Panzer“ Kılıboz.

Mit beeindruckender Präzision und Entschlossenheit beendete Kurt den Kampf noch in der ersten Runde durch Knockout – ein starkes Statement für den Frauenkampfsport und ein weiterer Beweis für das hohe Niveau bei Vendetta Fight Nights.

Kampf des Abends – Herz, Technik und Härte

Als „Fight of the Night“ wurde das Duell zwischen Klainti Zylali (Griechenland) und Ferit Göktepe (Türkei) ausgezeichnet. Über drei Runden lieferten sich die beiden ein intensives, technisch anspruchsvolles und nervenaufreibendes Gefecht.

Göktepe entschied den Kampf nach Punkten für sich – beide Athleten wurden für ihre außergewöhnliche Leistung mit einer Bonuszahlung vom Veranstalter geehrt.

Hauptkampf: David Mate unterliegt Ibrahim Yasar Halici

Im mit Spannung erwarteten MMA-Hauptkampf des Abends unterlag der ungarische Top-Fighter David Mate dem türkischen Lokalmatador Ibrahim Yasar Halici.

Der Kampf war taktisch geprägt, hart geführt und wurde von den Fans mit großem Respekt gefeiert – ein starkes Statement für den türkischen Kampfsport.

Fazit: Der Aufstieg des türkischen MMA

Das türkische MMA hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2012 rasant weiterentwickelt. In kürzester Zeit sind außergewöhnlich talentierte, junge Kämpferinnen und Kämpfer hervorgegangen, die bereits jetzt in der internationalen Szene für Aufsehen sorgen – und in den kommenden Jahren vermutlich weltweit ganz oben mitkämpfen werden.

Veranstaltungen wie die Vendetta Fight Night geben dieser Entwicklung die nötige Bühne und den professionellen Rahmen.



Save the Date: 27.09.2025 – Vendetta kehrt zurück nach Ankara!

Nach dem durchschlagenden Erfolg steht fest: Die nächste Vendetta Fight Night in Ankara findet am 27. September 2025 statt.

Wer dieses Level an Action, Disziplin und Emotion miterleben möchte, sollte sich den Termin jetzt schon vormerken.

VIDEO: So fühlt es sich an, einen MMA-Kämpfer zu attackieren