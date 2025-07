Mit einem Sieg im ungarischen Székesfehérvár würden sich die Wiener nicht nur den Titel in der East Division sichern, sondern gleichzeitig auch einen Top-4-Seedfixieren, der mindestens ein Heimspiel in den Playoffs garantiert.

Mit einer Bilanz von 8-1 und dem aktuellen 1. Platz im ligaweiten Power Ranking haben die Vikings derzeit den #2 Seed in der European League of Football, hinter dem Franchise aus Kopenhagen (Nordic Storm 9-0) und vor den Munich Ravens, die ebenfalls auf einen 8-1 Record blicken können. Das Rennen um die heiß begehrten Playoff-Spots gestaltet sich aber höchst spannend und denkbar knapp. Reüssiert die Mannschaft von Head Coach Chris Calaycay unter den Top Two, dann hat man sich den direkten Einzug ins Halbfinale mit Heimvorteil erarbeitet.

„Unser konkretes Ziel vor Augen: Wir wollen diese Woche 1-0 abschließen“, so Head Coach Calaycay. „Dazu gehört ein Sieg gegen Fehérvár – auch wenn wir wissen, dass sie sich seit dem Hinspiel stark weiterentwickelt haben.“ Und weitere Szenarien will Calaycay aktuell nicht denken. „Starting the general Bye-Week as a Division Champ, that would be nice though,“ schmunzelt der langjährige Erfolgstrainer des Wiener Franchise.

Revanchegelüste und Brüder-Duell

Das Aufeinandertreffen am Samstag ist bereits das zweite Duell der beiden Teams in dieser Saison. In Woche 2 setzten sich die Vikings zuhause klar mit 62:15 durch. Wiens Quarterback Ben Holmes, der am besten Weg ist, in Kürze seinen eigenen Passing Touchdowns Franchise Rekord zu brechen, warf damals vier Touchdowns, drei davon auf Wide Receiver Noah Touré, den letztjährigen Offensive Rookie of the year.

Doch die Enthroners haben sich seither deutlich gesteigert. Enge Spiele gegen die Prague Lions und die Wrocław Panthers zeigen, dass sich das Team weiterentwickelt und vor allem defensiv umgestellt hat. Besonders spannend: In der Defense der Ungarn steht seit Kurzem Jalen Dennis, Bruder von Vikings-Defensive Back Amani Dennis.

Damit kommt es zum dritten Brüderduell der Saison aus Sicht der Vikings – nach den bisherigen zwei Aufeinandertreffen der Ogbevoens bei den Battles For Austria (Lucky’s Bruder Precious ist Linebacker bei den Raiders Tirol) nun auch zwischen den beiden, aus Chicago stammenden Dennis Brüdern. Ob’s zu einem direkten Aufeinandertreffen am Feld bei einem Special Teams Play kommt, wird sich am Samstag weisen.

Kickoff ist am Samstag, dem 26. Juli um 17:00 Uhr am First Field in Székesfehérvár. Puls24 überträgt die Begegnung live ab 16:50 Uhr. Via Stream kann man bei JOYN oder mit dem ELF Gamepass auf DAZN ebenfalls live vor den Geräten mitfiebern.