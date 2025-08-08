In der ERGO Arena Wiener Neustadt treffen die East Division Champions auf die Wroclaw Panthers. Der Kickoff erfolgt um 18:00 Uhr, das Rahmenprogramm startet bereits um 15:00 Uhr mit einer Pre-Game Party, Community Talk, DJ, Foodtrucks, brandneuem Fan-Merchandise und mehr. In der Halbzeitpause sorgt die österreichische Künstlerin ECHOLIGHT für ein musikalisches Highlight.

Vikings bereits East Division Champions – Panthers kämpfen ums Überleben

Mit einer starken Bilanz von 9-1 stehen die Vienna Vikings an der Spitze der East Division und haben sich den Conference Title bereits vorzeitig gesichert. Head Coach Chris Calaycay will dennoch keine Gänge zurückschalten, kann auch personell beinah aus dem vollen Schöpfen: „Wir wollen mit voller Energie ins nächste Heimspiel gehen – jedes Spiel zählt, jeder Sieg zählt!“

Zum aktuellen Zeitpunkt ist Wien #1; zwei weitere Teams, Kopenhagen (#3) und München (#2), halten vor Week 13 ebenfalls bei einem 9-1 Record, Stuttgart (#4) lauert mit einer 8-2 Bilanz knapp dahinter. Doch die begehrten vier Seeds sind in der Reihenfolge noch nicht fix vergeben.

Die Gäste aus Polen, die Wroclaw Panthers, reisen mit einer 5-5-Bilanz an und haben nur noch sehr geringe Chancen auf die Playoffs. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – und ein Überraschungssieg in Wien könnte dem polnischen Franchise nochmal neue Türen öffnen. Die Panthers werden jedenfalls Krallen zeigen.

Pre-Game Party ab 15 Uhr – Fans im Mittelpunkt

Ab 15:00 Uhr lädt das Gelände vor der ERGO Arena zur stimmungsvollen Pre-Game Party ein. Neben einem Community Talk mit Host Conni sorgen ein DJ, Foodtrucks sowie der brandneue Fan-Merchandise für bestes Entertainment für Football-Fans jeden Alters!

Als Halftime Act könne sich die BesucherInnen auf die österreichische Künstlerin ECHOLIGHT freuen. Natürlich dürfen auch die Milleniumdancers, Vikings Spirit Squad und Loki, the Franchise Mascot am Samstag in Wiener Neustadt nicht fehlen.

Das Spiel wird live auf JOYN sowie auf DAZN (ELF Gamepass) übertragen. Tickets sind exklusiv über Ticketmaster Österreich erhältlich. Die Tageskassa wird geöffnet sein.