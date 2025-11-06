Die Oklahoma City Thunder haben in der Nacht auf Donnerstag die erste Niederlage in dieser NBA-Saison hinnehmen müssen.

Der Titelverteidiger kassierte beim Gastspiel bei den Portland Trail Blazers eine 119:121-Niederlage. Zuvor hatte das Team von Head Coach Mark Daigneault eine beeindruckende Siegesserie von acht Spielen en suite hingelegt. Der amtierende NBA-Champion verspielte dabei einen 22-Punkte-Vorsprung gegen die Trail Blazers, die zuvor drei von sieben Spielen verloren hatten.

Shai Gilgeous-Alexander war mit 35 Punkten der beste Werfer der Gäste, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Superstars mit Topleistungen

Die Los Angeles Lakers haben sich einem packenden Finish mit 118:116 gegen die San Antonio Spurs durchgesetzt. Superstar Luka Doncic war dabei einmal mehr der überragende Mann auf dem Feld: Mit 35 Punkten, 13 Assists, neun Rebounds und fünf Steals führte er die Lakers in der Crunchtime zum Erfolg.

Beim Sieg der Cleveland Cavaliers über die Philadelphia 76ers (132:121) stellte Donovan Mitchell mit 46 Punkten einen neuen Saisonbestwert auf.