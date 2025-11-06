Siegesserie der Thunder reißt bei Gastspiel in Portland
Der NBA-Champion ist mit acht Siegen in Serie perfekt in die neue Saison gestartet. In Portland setzte es jetzt aber die erste Niederlage.
Die Oklahoma City Thunder haben in der Nacht auf Donnerstag die erste Niederlage in dieser NBA-Saison hinnehmen müssen.
Der Titelverteidiger kassierte beim Gastspiel bei den Portland Trail Blazers eine 119:121-Niederlage. Zuvor hatte das Team von Head Coach Mark Daigneault eine beeindruckende Siegesserie von acht Spielen en suite hingelegt. Der amtierende NBA-Champion verspielte dabei einen 22-Punkte-Vorsprung gegen die Trail Blazers, die zuvor drei von sieben Spielen verloren hatten.
Shai Gilgeous-Alexander war mit 35 Punkten der beste Werfer der Gäste, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.
Superstars mit Topleistungen
Die Los Angeles Lakers haben sich einem packenden Finish mit 118:116 gegen die San Antonio Spurs durchgesetzt. Superstar Luka Doncic war dabei einmal mehr der überragende Mann auf dem Feld: Mit 35 Punkten, 13 Assists, neun Rebounds und fünf Steals führte er die Lakers in der Crunchtime zum Erfolg.
Beim Sieg der Cleveland Cavaliers über die Philadelphia 76ers (132:121) stellte Donovan Mitchell mit 46 Punkten einen neuen Saisonbestwert auf.