No Pöltl, no Party: Raptors Siegeslauf in Philadelphia gestoppt

Ohne Jakob Pöltl, dem als Vorsichtsmaßnahme nach seinen jüngsten Rückenproblemen eine Pause gegönnt wurde, haben die Toronto Raptors am Samstag (Ortszeit) in der NBA bei den Philadelphia 76ers 120:130 verloren.

Die Kanadier müssen damit nach zuletzt vier Siegen in Folge erstmals wieder als Verlierer vom Feld. RJ Barrett und Immanuel Quickley erzielen je 22 Punkte. Am Dienstag treffen die Raptors im dritten von fünf Auswärtsspielen hintereinander auf die Brooklyn Nets.

Lakers-Serie reißt

Die Los Angeles Lakers kassieren nach fünf Siegen in Serie wieder eine Niederlage. Bei den Atlanta Hawks unterliegt das Team um Luka Doncic 102:122.

Doncic, der in seinen bisherigen fünf Einsätzen im Durchschnitt 40 Punkte erzielt hatte, kommt diesmal nur auf 22 Zähler. Der Slowene wird ab Mitte des dritten Viertels geschont.

LeBron James fehlt weiter

Weiter warten müssen die Lakers auf das Saisondebüt von LeBron James. Der 40-Jährige plagt sich seit Monaten mit Rückenproblemen und verzichtet deshalb auf die in Atlanta startende Auswärtsreise mit den Lakers.

James soll nach aktuellen Planungen noch im November in die Saison einsteigen und wäre dann der erste Spieler, der in 23 NBA-Spielzeiten zum Einsatz gekommen ist.

Tabellen der NBA >>>