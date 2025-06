Spiel 1 der NBA-Finals wird in letzter Sekunde entschieden

Spannender hätte die Finalserie der NBA kaum starten können! Die Indiana Pacers gewinnen Spiel eins der "Best of seven"-Serie gegen die Oklahoma City Thunder mit 111:110.

Den entscheidenden Wurf zum Sieg der Pacers versenkt Tyrese Haliburton erst 0,3 Sekunden vor der Schlusssirene.

Dabei sehen die als Favoriten in die Finalserie gestarteten City Thunder bis kurz vor Schluss wie der Sieger aus, bis 9:42 Minuten vor Spielende liegen sie mit 15 Punkten in Führung. Doch die Pacers drehen mit einem 14:2-Lauf in einem dramatischen Finish noch die Partie.

Pacers kämpfen um historischen Titel

Oklahoma helfen auch 38 Zähler von Starspieler Shai Gilgeous-Alexander nicht zum Sieg. Die Hausherren treffen aus dem Spiel heraus in den letzten vier Spielminuten nur einmal.

Indiana leistet sich zunächst viele Ballverluste, die Oklahoma City aber nicht gänzlich nutzen kann. Bei den Pacers zeigt Pascal Siakam mit 19 Punkten und 10 Rebounds auf, Haliburton kommt am Ende auf 14 Zähler und ebenfalls 10 Rebounds.

"Das ist ein großer Sieg für uns", sagt Haliburton. "Wir haben das ganze Jahr schon so viele verschiedene Wege finden müssen, um noch zu gewinnen. Wir glauben einfach immer weiter an uns." Seine Mannschaft hat im laufenden Playoff schon mehrere scheinbar verloren geglaubte Partien noch gedreht.

Für die Indiana Pacers geht es um den ersten NBA-Titel der Franchise-Historie. Bislang stand man lediglich ein Mal in den Finals (2000).

Spiel zwei der Finalserie steigt in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr), Oklahoma hat dann erneut Heimrecht.

Thunder oder Pacers? Die NBA-Finalisten im Head-to-Head