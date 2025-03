Pöltl muss erneut pausieren: Raptors schlagen Utah

Mit einem 126:118 bei Utah Jazz haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) den dritten Sieg in Folge und den sechsten in den vergangenen sieben Spielen in der National Basketball Association (NBA) gefeiert.

Für den Wiener Jakob Pöltl gab es dabei neuerlich eine Pause. Scottie Barnes und Immanuel Quickley führten die Kanadier mit je 20 Punkten an. Am Sonntag ist Toronto bei den Portland Trail Blazers zu Gast.

Lakers mit vierter Pleite en suite

Nicht zu stoppen sind die Cleveland Cavaliers. Der NBA-Spitzenreiter landete mit 133:124 bei den Memphis Grizzlies den 16. Sieg hintereinander, was einen neuen Club-Rekord markierte. Evan Mobley war mit 22 Zählern der Topscorer. Bei der unterlegenen Franchise aus Tennessee ragte Ja Morant mit 44 Punkten heraus.

Für die Los Angeles Lakers setzte es ohne die verletzten Topstars LeBron James und Luka Doncic mit 126:131 bei den Denver Nuggets trotz 37 Zählern von Austin Reaves die vierte Niederlage in Folge.

Bei den Siegern war Nikola Jokic mit 28 Punkten der beste Werfer. Titelverteidiger Boston Celtics fügte Miami Heat mit 103:91 die sechste Pleite in Folge zu. Jayson Tatum zeichnete für 28 Zähler verantwortlich.

