Mike Brown ist der neue Headcoach der New York Knicks.

Der 55-Jährige folgt auf den entlassenen Tom Thibodeau, der fünf Jahre als Trainer der NBA-Franchise fungierte.

"Mike hat auf den größten Bühnen unseres Sports gecoacht und bringt Meisterschaftsqualität in unsere Organisation. Seine Erfahrung aus den NBA-Finals, vier Titel als Assistenztrainer und seine Fähigkeit, Spieler zu entwickeln werden hilfreich sein beim Versuch, einen Titel nach New York zu holen", so Präsident Leon Rose.

Brown war zuletzt Coach bei den Sacramento Kings, 2023 wurde er sogar zum Trainer des Jahres gekürt. Nach einem unzufriedenstellenden Start in die Saison 2024/25 war die Reise im Dezember 2024 aber vorbei.

Mit den San Antonio Spurs und den Golden State Warriors holte er als Assistenzcoach vier Titel.

