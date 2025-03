Bitter! Raptors verlieren trotz starkem Jakob Pöltl

Die Toronto Raptors verlieren mit Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl denkbar knapp gegen die Washington Wizards mit 117:118.

Vor eigenem Publikum gelingt den Kanadiern ein Blitzstart in die Partie, das erste Viertel endet mit 39:33 pro Raptors. Die Gäste aus der US-Hauptstadt drehen aber in den folgenden 24 Spielminuten den Spielstand um, gehen mit einem 95:89 in das Schlussviertel.

In diesem zeigen die Raptors zwar noch einmal auf, bleiben aber unbelohnt, auch weil Wizards-Guard Jordan Poole ein überragendes Spiel zeigt und 34 Punkte erzielt. Pöltl kommt insgesamt auf 24:12 Einsatzminuten und avanciert mit 21 Punkten, fünf Rebounds und fünf Assists zum zweitbesten Werfer seiner Mannschaft.

Celtics schlagen Lakers

Im Spitzenspiel zwischen dem zweitplatzierten der Eastern Conference, Boston Celtics, und dem drittplatzierten der Wester Conference, LA Lakers, gehen die Celtics mit einem 111:101-Sieg vom Parkett.

Die Ostküstler bauen mit dem Erfolg über die Kalifornier ihre Serie aus, halten nun bei vier Siegen in Folgen. Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Hausherren hat Jayson Tatum, der 40 Punkte bei zwölf Rebounds und acht Assists erzielt. Luka Doncic schreibt auf der Gegenseite 34 Punkte, acht Rebounds und drei Assists an.

Auch die Golden State Warriors fahren ihren vierten Sieg in Reihe ein, gegen die Detroit Pistons mit dem Deutschen Dennis Schröder gibt es einen 115:110-Heimerfolg, wobei Schröder auf elf Punkte kommt. Die Houston Rockets feiern einen 146:117-Blowout-Sieg über die New Orleans Pelicans.

