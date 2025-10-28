Für die Toronto Raptors hat es am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch bei den San Antonio Spurs nichts zu holen gegeben. Die Kanadier erlitten bei Jakob Pöltls Ex-Klub mit 103:121 die dritte Niederlage in Folge.

Der 30-jährige Wiener verbuchte je zwei Punkte und Rebounds sowie je einen Assist und Block in 23:58 Minuten auf dem Parkett. Zu Beginn des Schlussviertels ging er an einem gebrauchten Abend mit Rückenproblemen vorzeitig in die Kabine.

Die von Victor Wembanyama mit 24 Punkten und 15 Rebounds angeführten Spurs landeten einen Start-Ziel-Sieg und gewannen damit auch das vierte Saisonspiel.

"Sie haben das erste Viertel dominiert (41:29, Anm.), wir mussten die ganze Zeit einem Rückstand nachlaufen und sind nie nah genug herangekommen. Wir müssen uns in den nächsten Spielen defensiv verbessern", stellte Pöltl fest. Er hatte die Partie in San Antonio bei noch gut neun Minuten auf der Uhr verlassen. RJ Barrett erzielte 25 Punkte für Toronto.

Am Mittwoch kehren die Raptors in die eigene Halle zurück. Sie treffen mit den Houston Rockets neuerlich auf ein Team aus Texas. Der kommende Gegner feierte mit 137:109 gegen die Brooklyn Nets den ersten Erfolg im Spieljahr.

Titelverteidiger weiter makellos

Wie San Antonio ist auch Oklahoma City Thunder weiter makellos unterwegs. Der Titelverteidiger feierte mit 101:94 bei den Dallas Mavericks den vierten Sieg im vierten Spiel. Die Chicago Bulls halten nach einem 128:123 gegen die Atlanta Hawks ebenso bei einer 3:0-Bilanz wie die Philadelphia 76ers, die gegen Orlando Magic 136:124 gewannen.

Nikola Jokic führte die Denver Nuggets mit 25 Punkten, 19 Rebounds und zehn Assists zu einem 127:114 bei den Minnesota Timberwolves. Der Serbe schrieb damit zum dritten Mal hintereinander dreifach zweistellig an. Die Boston Celtics landeten im vierten Anlauf den ersten Sieg. Der NBA-Rekord-Champion setzte sich bei den New Orleans Pelicans mit 122:90 durch.