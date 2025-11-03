NEWS

"Hoffentlich nicht mehr lange" - Pöltl vor baldiger NBA-Rückkehr?

"Worum ich mich kümmern muss, ist der Rücken" - Pöltl hofft auf eine nicht mehr allzu lange Zeit bis zu seinem Comeback.

Ein Nasenbeinbruch, eine Erkältung, Probleme mit dem Rücken: Jakob Pöltl plagen zu Beginn der NBA-Saison 2025/26 Verletzungen, die für ein gesamtes Spieljahr reichen würden.

Das meiste seien "Kleinigkeiten", sagte der 30-jährige Center in Toronto im Gespräch mit der APA. "Worum ich mich wirklich regelmäßig kümmern muss, ist der Rücken."

Die jüngsten drei Spiele seiner Raptors hat der heimische NBA-Pionier verpasst. Die "Leidenszeit" werde "hoffentlich nicht mehr lange" dauern, gab sich der Basketball-Profi zuversichtlich.

Der Nasenbeinbruch sei verheilt. Er werde beim Comeback also keine Schutzmaske mehr zu tragen brauchen.

Knackpunkt Defense

Knackpunkt Defense

Warum der Saisonstart der Kanadier doch holprig verläuft, sei "gar nicht so leicht zu sagen". Grundsätzlich spiele das Team mit Energie und Einsatz, "was das angeht, haben wir uns sehr gut präsentiert".

Den Knackpunkt sieht Pöltl in der Defense, die am Ende des Tages zu oft "schlecht" sei. In fast allen Partien bisher seien "zu viele Punkte zugelassen" worden. Hier gehe es um Anpassungen.

Ziel der Mannschaft sei es, "dass wir in die Play-offs kommen", betonte Pöltl. Den NBA-Cup, der zum dritten Mal ausgetragen wird, bezeichnet er als "etwas wert".

Der Bewerb stehe zwar "deutlich unter einer NBA-Championship", sei aber andererseits "über ein Spiel der regulären Saison" zu stellen.

