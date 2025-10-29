Meister Oberwart feiert in der win2day Basketball-Superliga den sechsten Sieg in Serie.

Die Gunners gewinnen am Mittwoch auswärts gegen BC Vienna hauchdünn mit 74:73 (31:37). Die Wiener kassieren die bereits vierte Niederlage in Serie.

Oberwart zieht durch den Erfolg mit Tabellenführer Wels gleich, die Flyers treten am Freitag in Graz an, Verfolger Klosterneuburg in Fürstenfeld.