Meister Oberwart bezwingt BC Vienna auswärts hauchdünn

Für die Wiener setzt es die bereits vierte Niederlage in Folge.

Meister Oberwart bezwingt BC Vienna auswärts hauchdünn Foto: © GEPA
Meister Oberwart feiert in der win2day Basketball-Superliga den sechsten Sieg in Serie.

Die Gunners gewinnen am Mittwoch auswärts gegen BC Vienna hauchdünn mit 74:73 (31:37). Die Wiener kassieren die bereits vierte Niederlage in Serie.

Oberwart zieht durch den Erfolg mit Tabellenführer Wels gleich, die Flyers treten am Freitag in Graz an, Verfolger Klosterneuburg in Fürstenfeld.

