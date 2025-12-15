GEWINNSPIEL: Fischer Ski RC4 Noize!

Winterfans aufgepasst! Die Fischer RC4 Noize bringen echtes Rennfeeling auf die Piste, mit starker Performance, präziser Kontrolle und maximalem Fahrspaß.

Ob auf harter Piste oder in weiten Carving-Schwüngen: Mit dem RC4 Noize bist du sportlich und sicher unterwegs.

Jetzt hast du die Chance, dir dein eigenes Paar zu sichern!

Das gibt’s zu gewinnen:

1x Fischer Ski RC4 Noize - Länge wählbar

Modelljahr: 2025

High-Performance Ski mit präziser Kontrolle und sportlicher Fahrdynamik

Offizielles Produkt von Fischer Sports

Teilnahmeschluss: 28.12.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit den Fischer RC4 Noize die Pisten rocken!