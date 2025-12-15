NEWS

GEWINNSPIEL: Fischer Ski RC4 Noize!

Sichere dir deine Chance auf die Fischer RC4 Noize, das Top-Modell für Performance und maximalen Fahrspaß!

Gewinne die brandneuen Fischer RC4 Noize Ski – Performance trifft Style!

Winterfans aufgepasst! Die Fischer RC4 Noize bringen echtes Rennfeeling auf die Piste, mit starker Performance, präziser Kontrolle und maximalem Fahrspaß.

Ob auf harter Piste oder in weiten Carving-Schwüngen: Mit dem RC4 Noize bist du sportlich und sicher unterwegs.
Jetzt hast du die Chance, dir dein eigenes Paar zu sichern!

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1x Fischer Ski RC4 Noize - Länge wählbar

  • Modelljahr: 2025

  • High-Performance Ski mit präziser Kontrolle und sportlicher Fahrdynamik

  • Offizielles Produkt von Fischer Sports

Teilnahmeschluss: 28.12.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit den Fischer RC4 Noize die Pisten rocken!

