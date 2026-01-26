Gewinne 2 VIP-Tickets für das Heimspiel von SKN St. Pölten gegen den SV Austria Salzburg!
In der ADMIRAL 2. Liga wartet ein traditionsreiches Duell: Wenn SKN St. Pölten auf den SV Austria Salzburg trifft, sind Spannung, Emotionen und intensiver Fußball garantiert.
Mit den VIP-Tickets wird der Stadionbesuch zu einem besonderen Erlebnis. Freu dich auf mehr Komfort, beste Sicht auf das Spielfeld und Fußballgenuss in exklusivem Ambiente.
Das gibt’s zu gewinnen:
1×2 VIP-Tickets für SKN St. Pölten vs. SV Austria Salzburg
Spieltermin: Donnerstag, 20.03.2026, 20:00 Uhr
Bewerb: ADMIRAL 2. Liga
Ort: NV Arena
Teilnahmeschluss: 08.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und das Duell der ADMIRAL 2. Liga live im VIP-Bereich erleben!
