LAOLA1 Adventkalender: Das versteckt sich hinter Türchen 1

Der Startschuss ist gefallen! Öffne jetzt das 1. Türchen im LAOLA1-Adventkalender und sichere dir die Chance auf den heutigen Tagesgewinn! Jetzt mitspielen:

Es ist der 1. Dezember - das Warten hat ein Ende! Der LAOLA1 Adventkalender verkürzt dir die Vorweihnachtszeit!

Jeden Tag verstecken sich spannende Preise. Heute legen wir in der LAOLA1 Winzone los.

Was gibt es heute zu gewinnen?

Hinter dem ersten Türchen haben wir keine Schokolade versteckt, sondern etwas für Heimwerker:

👉 ein Makita Akku-Schlagbohrschrauber

Lass dir diese Chance nicht entgehen. Jeden Tag wartet ein neuer Preis auf dich!

So machst du mit: Klick dich einfach in den Adventkalender, registriere dich kostenlos in der Winzone (falls du noch kein Konto hast) und öffne das heutige Fenster. Viel Glück!

JETZT TÜRCHEN 1 ÖFFNEN & GEWINNEN>>>

