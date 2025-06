Zu Besuch im modernsten Stadion Österreichs

Seit 2023 thront die Raiffeisen Arena auf dem Linzer Froschberg. Thronen ist in diesem Fall nicht übertrieben, denn die Spieler „wohnen“ wahrlich „fürstlich“ in dem imposanten Bau. Mit über 19.000 Sitzplätzen erfüllt das Stadion nicht nur alle Anforderungen des ÖFB für Länderspiele und das ÖFB-Cup-Finale, sondern entspricht auch der Kategorie 4 der UEFA, womit internationale Spiele bis einschließlich eines Champions-League-Halbfinales dort möglich wären. Wir haben mit ImmoScout24 hinter die Kulissen des Zuhauses des LASK geblickt.

Besser ausgestattet als so manches Hotel: Die Spielerzimmer

Unsere Tour starten wir in einem Bereich, zu dem Zuschauer keinen Zugang haben: den Umkleidekabinen der Spieler, wo wir gleich einen Blick auf die neuen Trikots erhaschen – denn hier ist zum Zeitpunkt unseres Besuchs schon alles bereit für das bevorstehende Spiel. Auf derselben Ebene befinden sich auch die Spielerzimmer, in denen die Athletiker zwischen den Trainings viel Zeit verbringen – und die können sich sehen lassen.

Immer zwei Spieler teilen sich ein geräumiges Zimmer mit zwei Betten, einem Bad, TV und allen Annehmlichkeiten, die man sonst nur in einem Hotel erwarten würde. Die „seniorigeren“ Spieler unter den Athletikern genießen das Privileg eines Einzelzimmers – mit LASK-Handtüchern und LASK-Kissen, ist doch klar. Und wenn die Spieler zwischendurch Hunger haben? Dann geht’s für sie einfach ein paar Türen weiter in den Aufenthaltsraum, in dem eine Küche mit Frühstücksbuffet, Sitzgelegenheiten und Chillout-Areas auf die Spieler warten.

Fun-Fact: Im Aufenthaltsraum befindet sich ein Glücksrad, das in diesem Fall kein Glück bringt – wer beim Team-Meeting zu spät kommt, muss daran drehen, und erhält eine Strafe wie „Kuchen mitbringen“ oder „Auto waschen“.

Der Traum eines jeden Sportlers: Die Kraftkammer des LASK

Als nächstes ziehen wir in das Gym der Spieler weiter, das auch von den Trainern und Physiotherapeuten des LASK genutzt werden darf. Hier würden nicht nur die Herzen leidenschaftlicher Kraftsportler oder Bodybuilder höherschlagen, sondern bei der enormen Anzahl an Bikes könnte man auch mit Leichtigkeit eine ganze Spinning-Class halten. Mit über 600 Quadratmetern Fläche bietet die Kraftkammer des LASK mehr als genug Platz dafür - und für viele andere Top-Geräte der Marke Technogym.

Wo die Linzer Torte herkommt

Während wir uns im Fitnessraum des LASK für unser nächstes Training inspirieren lassen, steigt uns ein Geruch in die Nase – aber nicht etwa von schwitzenden Sportlern, sondern viiiel besser: von frisch gebackenem Brot! Das liegt an der hauseigenen Backstube, die ebenfalls im Stadion verbaut ist. Dort kümmern sich vier Bäcker rund um die Uhr um knuspriges Gebäck für die Spieler – was für ein Luxus! Zudem versorgen sie das Restaurant Dunkelschwarz, den BWT Business Club und an Spieltagen sogar das gesamte Stadion mit Gebäck und Kuchen.

Uns ist beim Anblick des Linzer Kuchens das Wasser im Mund zusammengelaufen. Die im Gym verbrannten Kalorien hätten wir jedenfalls schnell wieder drauf.

Unsere Führung führt uns weiter durch den Spielertunnel auf den Rasen, vorbei am Pressekonferenz-Raum und der Kapelle, die LASK-Fanzs beispielsweise für Taufen, Hochzeiten oder ähnliches mieten können, bis hin zu den Logen. Davon hat das Stadion 42 Stück, die von Unternehmen personalisiert gestaltet und für fünf Jahre gemietet werden können. Egal ob zum Fußball schauen, gemütlichen Netzwerken oder zum Kontakte pflegen: Dort sind Logen-Besitzer und ihre Gäste bei allen LASK-Heimspielen dabei.

Nach rund zwei Stunden und einem abschließenden Besuch im Fanshop sind wir fertig mit unserer Führung und verlassen den LASK, der in der Raiffeisen Arena sein Zuhause gefunden hat.

