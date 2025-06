Am 25. Juni 2025 verwandelte sich das Sportradar Office in Wien in den Hotspot für virtuelles Tennis: Beim Finale der VR Austrian Championships (VRAC) wurde Geschichte geschrieben – das erste physisch ausgetragene Finale im virtuellen Tennis in Österreich war ein voller Erfolg!

Was ist VRAC?

Die "Virtual Reality Austrian Championships" sind ein innovatives Turnierformat, das klassischen Tennissport mit modernster VR-Technologie verbindet. Gespielt wird mit VR-Brillen, originalgetreu simuliertem Tennisplatz und authentischem Gameplay. Und ja – ins Schwitzen kommt man dabei definitiv!

Das waren die Highlights des Finales:

Live-Action zum Mitmachen: 4 VR-Stationen, eine eigene Tennis-Challenge und das große VRAC-Finale auf dem Padelcourt.

Echte Preise für phygitale Champions: Der Sieger der VR Challenge sicherte sich 2x VIP-Tickets für die Tennisstaatsmeisterschaften in Oberpullendorf.

Das Ticket nach Las Vegas: Peter Hatina alias saive1980 holte sich den VRAC-Titel und wird Österreich im September 2025 bei der TENNIS ESPORTS-WM in Las Vegas vertreten.

Tennis mal anders – aber genauso spannend!

Neben dem sportlichen Wettkampf gab’s auch jede Menge zu erleben: Networking mit Sport- und Tech-Profis, Snacks, Drinks, spannende Insights zum neuen VR-Tennis-Format und natürlich die Gelegenheit, selbst den Schläger zu schwingen – zumindest virtuell.

Du willst mehr?

LAOLA1 wird das Thema VR Sports weiter ausbauen – bleib’ also dran, wenn du Lust auf digitale Sportinnovationen, neue Wettbewerbsformate oder einfach einen spannenden Perspektivenwechsel hast.

Hier geht’s zur Bildergalerie vom Finale!>>>

Mehr Infos zu VR Tennis & dem Format findest du hier>>>

Du willst selbst mitspielen oder testen? Schreib uns an DigitalSportsFan@sportradar.com