LAOLA1 & OneFootball: ADMIRAL 2. Liga jetzt auch auf dem Smart TV

Pünktlich zum Start der neuen Fußballsaison gehen LAOLA1 und OneFootball eine strategische Partnerschaft ein, die LAOLA1 ab sofort auf "OneFootball Channels" verfügbar macht.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die ADMIRAL 2. Liga, deren exklusive Medienrechte Österreichs größter Sportpublisher bereits seit acht Jahren hält und auch in den kommenden Jahren weiter halten wird.

Für Fans bedeutet die Kooperation vor allem eines: Die LigaZwa wird noch komfortabler und attraktiver erlebbar.

Mit den neuen Abo-Modellen – vom Matchticket über das jederzeit kündbare Monatsabo bis hin zum Saisonabo um nur EUR 49,99 – finden Fans das passende Angebot für ihre Bedürfnisse.

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LigaZwa auch am Smart TV

Das Saisonabo erhält jetzt durch die Kooperation mit OneFootball noch einmal ein echtes Upgrade: Alle Spiele der Saison können künftig auch auf dem Smart TV erlebt werden. Möglich macht das die OneFootball-TV-Applikation, die auf den gängigsten Betriebssystemen von Amazon (Fire TV), Google (Chromecast), Apple (Apple TV) sowie Samsung (Tizen) und LG (webOS) zum Download verfügbar ist.

Saisonabonnenten erhalten nach dem Kauf auf www.laola1.at automatisch ihren persönlichen Aktivierungscode für LAOLA1 sowie eine einfache Anleitung für das Einlösen auf tv.onefootball.com. Auf diese Weise können die Spiele binnen kürzester Zeit auf ihrem Connected TV genossen werden – und zwar in einem höchstrelevanten Digitalumfeld, Seite an Seite mit Sky Sport, MagentaSport oder Sportdigital FUSSBALL.

"Wir erfüllen unserer Community damit einen großen und völlig berechtigten Wunsch", sagt Johannes Wiesmann, Head of Content & Product bei LAOLA1. "Als digitales Zuhause für die Fans der LigaZwa war es unser Ziel, das Nutzungserlebnis konsequent weiterzuentwickeln – unabhängig davon, ob am Smartphone, Laptop oder Smart TV. Mit der Partnerschaft mit OneFootball ist uns genau das gelungen."

Weitere Neuerungen im Sinne dieser Qualitätssteigerung sind unter anderem der Match-Kommentar bei allen Spielen, die individuelle Multi-View-Konferenz sowie eine umfangreiche Highlight-Offensive über die Kanäle von LAOLA1, der Liga, der Klubs und auch der Spieler.

"Wir freuen uns, LAOLA1 für OneFootball Channels gewonnen zu haben, und sowohl die Sichtbarkeit und Reichweite der ADMIRAL 2. Liga durch unseren interaktiven ChannelStore in mehr als 75 Ländern zu erweitern, als auch die zusätzliche Komponente der Verfügbarkeit auf Connected TVs unserer Community als auch den Direktkunden von LAOLA1 bieten zu können", fügt Yannick Ramcke, General Manager OTT bei OneFootball, zu.

Zusätzliche internationale Sichtbarkeit für österreichischen Fußball

Die Kooperation mit OneFootball geht aber weit über die Smart-TV-Integration hinaus: Künftig werden die Live-Spiele der ADMIRAL 2. Liga sowie weitere kostenlose Inhalte von LAOLA1 weltweit über OneFootball TV distribuiert.

Damit erhält der österreichische Fußball zusätzliche internationale Sichtbarkeit auf einer der größten digitalen Fußballplattformen der Welt – mit einer Community von mehr als 200 Millionen Fans. Neben Video-Content werden auch geschriebene Berichte von LAOLA1 zur ADMIRAL Bundesliga, zur ADMIRAL 2. Liga sowie zu den österreichischen Nationalteams auf dem LAOLA1-Kanal auf OneFootball veröffentlicht.

"Es ist unser Anspruch, unsere digitalen Inhalte genau dort anzubieten, wo sich Fußballfans informieren. Ob auf Social Media oder auf Medienplattformen – wir wollen unsere Inhalte überall dort verfügbar machen, wo sich unsere Zielgruppe bewegt", erklärt Wiesmann. "OneFootball ist dafür der ideale Partner: Gemeinsam verbessern wir das Erlebnis für unsere bestehenden Nutzer und machen gleichzeitig den österreichischen Fußball für neue Zielgruppen sichtbar."

Mit der strategischen Partnerschaft setzen LAOLA1 und OneFootball einen wichtigen Schritt in der gemeinsamen Mission, den österreichischen Fußball digital noch zugänglicher, sichtbarer und attraktiver zu machen.

Folgt dem OneFootball-Kanal von LAOLA1 jetzt unter tv.onefootball.com/creators/@laola1!