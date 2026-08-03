Kurve 3 in Spielberg erstrahlt ab sofort in Gelb

Spielberg. Bekannt für eine der modernsten Rennstrecken der Welt, eingebettet in eine atemberaubende Naturkulisse. Der Red Bull Ring.

Sehnsuchts-Ort für Motorsportler:innen auf zwei und vier Rädern, weil die Kombination aus schnellen Geraden und anspruchsvollen Kurven so charakteristisch wie spektakulär ist.

Und weil man dank der Topographie mit erheblichen Höhenunterschieden optimale Sicht auf weite Teile der 4,3 Kilometer langen Rennstrecke hat, auch ein Fan-Favorit in den diversen Motorsport-Kalendern.

Dieses Panorama bekommt nun einen neuen Fixpunkt. Das sichtbarste Zeichen der neuen Partnerschaft ist eine der spannendsten Passagen des Red Bull Rings. Die markante Kurve 3 – ein Overtake-Hotspot nach dem steilsten Stück der Strecke – wird zur T3 Interwetten-Kurve und erstrahlt ab sofort im Gelb des Online-Sportwettenpioniers.

Das ganzjährige Branding an der Rennstrecke umfasst Motorsport-Highlights, wie zum Beispiel das Red Bull Ring Classics (29. und 30. August) mit der Interwetten SportsCar Challenge.

So nah an der PS-Action wie nie zuvor

"Motorsport lebt von Emotionen, Adrenalin und unvergesslichen Momenten. Genau das wollen wir gemeinsam mit dem Red Bull Ring auf ein neues Level heben. Interwetten hat eine lange Motorsport-Tradition, da ist es für uns der logische Schritt, mit der größten und modernsten Rennstrecke des Landes zu kooperieren. Wir wollen den Fans nicht nur packendes Entertainment bieten, sondern bringen sie im Rahmen der Events so nah an die PS-Action, wie nie zuvor", erklärt Julian Zott, Head of Marketing & Brand Management bei Eurotrade Int.

"Mit Interwetten hat der Red Bull Ring sein Partnernetzwerk um einen starken und innovativen Partner erweitert. Unser gemeinsames Ziel ist es, attraktive Aktivitäten umzusetzen und Synergien bestmöglich zu nutzen, um die Erlebnisse rund um unsere Events für die Fans noch erlebbarer zu machen. Die Zusammenarbeit wird künftig auch direkt an der Rennstrecke sichtbar: Die legendäre dritte Kurve – Schauplatz zahlreicher spektakulärer Überholmanöver und unvergesslicher Rennmomente – trägt ab sofort den Namen T3 Interwetten-Kurve", so Thomas Überall, Geschäftsführer des Red Bull Rings.

Die Partnerschaft umfasst neben dem großflächigen Branding auch digitale Aktivitäten, wie interaktive Content-Formate oder exklusive "Money can‘t buy"- Erlebnisse, um die Faszination Spielberg crossmedial zu verlängern. Über die Interwetten-Kanäle können Fans ganzjährig an der Motorsport-Action teilhaben. Zusätzlich kreiert Interwetten außergewöhnliche Erlebnisse für die PS-Community, die lange nach der Zielflagge in Erinnerung bleiben.