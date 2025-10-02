GAME OF YARDS: Vikings Watch Party im Courtyard by Marriott

Nach einer mehr als gelungenen Premiere der Watch Party-Reihe GAME OF YARDS in Kooperation mit dem Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe am vergangenen Sonntag freut man sich nun auf einen gemeinsamen Football Abend mit Bernhard Raimann und den Colts.

Ab 18:30 Uhr verwandelt sich der Bar- und Restaurantbereich des Hotels in eine echte Football-Arena. Auf mehreren Screens wird das spannende Duell der Las Vegas Raiders gegen die Indianapolis Colts mit englischem Originalkommentar übertragen. Für die perfekte Game-Day-Stimmung sorgen Special Drinks, American Football Signature Dishes, Free Welcome Shots und exklusive Free Fan-Goodies von den Indianapolis Colts.

Eine Tischreservierung ist nicht notwendig – einfach vorbeikommen, Drinks bestellen und mitfiebern!

Kickoff ist um 19:00 Uhr.

📍 Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe

Trabrennbahnstraße 4, 1020 Wien