Suche
    news

    GAME OF YARDS: Vikings Watch Party im Courtyard by Marriott

    Football-Fans aufgepasst: Am Sonntag, 5. Oktober 2025, laden die Vienna Vikings zur zweiten NFL Watch-Party im Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe.

    GAME OF YARDS: Vikings Watch Party im Courtyard by Marriott Foto: © Hannes Jirgal/Vienna Vikings
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Nach einer mehr als gelungenen Premiere der Watch Party-Reihe GAME OF YARDS in Kooperation mit dem Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe am vergangenen Sonntag freut man sich nun auf einen gemeinsamen Football Abend mit Bernhard Raimann und den Colts.

    Foto: © Hannes Jirgal/Vienna Vikings

    Ab 18:30 Uhr verwandelt sich der Bar- und Restaurantbereich des Hotels in eine echte Football-Arena. Auf mehreren Screens wird das spannende Duell der Las Vegas Raiders gegen die Indianapolis Colts mit englischem Originalkommentar übertragen. Für die perfekte Game-Day-Stimmung sorgen Special Drinks, American Football Signature Dishes, Free Welcome Shots und exklusive Free Fan-Goodies von den Indianapolis Colts.

    Eine Tischreservierung ist nicht notwendig – einfach vorbeikommen, Drinks bestellen und mitfiebern!
    Kickoff ist um 19:00 Uhr.

    📍 Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe
    Trabrennbahnstraße 4, 1020 Wien

    Mehr zum Thema

    Raimann und Colts fahren Kantersieg gegen Raiders ein

    Raimann und Colts fahren Kantersieg gegen Raiders ein

    Football - NFL
    So geht es nach der Auflösung der ELF mit den Vikings weiter

    So geht es nach der Auflösung der ELF mit den Vikings weiter

    Football - Sonstiges
    1
    Raimanns Colts kassieren erste Saison-Niederlage

    Raimanns Colts kassieren erste Saison-Niederlage

    Football - NFL
    Raimann gewinnt mit Colts auch drittes NFL-Spiel

    Raimann gewinnt mit Colts auch drittes NFL-Spiel

    Football - NFL
    Raimann darf jubeln! Colts drehen Spiel mit letzter Aktion

    Raimann darf jubeln! Colts drehen Spiel mit letzter Aktion

    Football - NFL
    "Super Bowl immer das Ziel" - Raimann und Colts im Aufwind

    "Super Bowl immer das Ziel" - Raimann und Colts im Aufwind

    Football - NFL
    ELF-Finale: Vikings verpassen erneut den Titel

    ELF-Finale: Vikings verpassen erneut den Titel

    Football - ELF
    2
    Furioser Auftakt! Colts und Raimann führen Dolphins vor

    Furioser Auftakt! Colts und Raimann führen Dolphins vor

    Football - NFL
    1

    Kommentare